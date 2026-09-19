Invitados de PH Podemos Hablar hoy: quiénes estarán con Andy Kusnetzoff este sábado 19 de septiembre

Andy Kusnetzoff tendrá una nueva edición de PH Podemos Hablar este sábado por Telefe. La reciente ganadora de Gran Hermano será una de las protagonistas de una noche que también reunirá figuras del deporte, el periodismo y la actuación.

PH Podemos Hablar vuelve este sábado 19 de septiembre con una mesa que promete combinar actualidad, historias personales y algunos protagonistas que estuvieron en el centro de la escena durante los últimos días.

Desde las 21.30 por Telefe, Andy Kusnetzoff recibirá a cinco figuras provenientes de mundos muy diferentes. Entre ellas estará Solange “Sol” Abraham, quien acaba de consagrarse campeona de Gran Hermano Generación Dorada y tendrá la oportunidad de hablar sobre lo ocurrido después de salir de la casa.

Según confirmó Ciudad Magazine, los invitados serán Sol Abraham, Mauro Zárate, Nati Jota, Eliana Guercio y Alejandro Awada.

PH Podemos Hablar: quiénes son los cinco invitados de este sábado

Sol Abraham llegará al programa apenas unos días después de convertirse en la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada. Su salida del reality estuvo marcada por una fuerte repercusión y por la reacción que generó su triunfo.

Otra de las invitadas será Eliana Guercio, quien atraviesa semanas de fuerte exposición mediática y seguramente tendrá varios temas para abordar durante la noche.

Mauro Zárate representará al mundo del fútbol. El delantero se sumará al Punto de Encuentro y tendrá la posibilidad de recorrer diferentes momentos de su carrera deportiva y personal.

También estará Nati Jota, periodista, conductora y una de las figuras con mayor presencia en streaming y redes sociales.

La lista se completa con Alejandro Awada, actor de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, quien aportará el perfil artístico a la mesa.

Sol Abraham llega a PH después de ganar Gran Hermano

La presencia que probablemente concentre buena parte de la atención será la de Sol Abraham.

La participante se impuso frente a Yipio Pintos en la gran final de Gran Hermano Generación Dorada y se quedó con el premio mayor del reality.

Su llegada al estudio después de la definición estuvo rodeada de tensión. Parte de la tribuna la recibió con abucheos y gritos, mientras en redes sociales circularon imágenes en las que se observó que le arrojaron agua durante su ingreso.

Por eso, su paso por PH podría convertirse en una oportunidad para hablar sobre cómo vivió la final, qué ocurrió después de su consagración y cómo enfrenta la exposición tras abandonar la casa.

A qué hora ver PH Podemos Hablar este sábado

La nueva emisión de PH Podemos Hablar podrá verse este sábado 19 de septiembre desde las 21.30 por Telefe.

Como sucede habitualmente, los cinco invitados pasarán por el Punto de Encuentro, compartirán la cena y participarán de las diferentes propuestas del ciclo.

También habrá una nueva edición del tradicional juego del tejo. En esta oportunidad, el premio que estará en disputa será un monopatín eléctrico.

Así, Andy Kusnetzoff buscará nuevamente generar cruces entre figuras con historias muy diferentes, aunque esta vez todas las miradas estarán puestas especialmente en la flamante ganadora de Gran Hermano.