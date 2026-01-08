Evacuados, largas filas para cargar nafta y corte en la Ruta 40 en Chubut en medio de los incendios forestales

El panorama es desolador en Chubut en medio del incendio forestal en Puerto Patriada. En Epuyén y El Hoyo continuaron las evacuaciones este jueves por el avance del fuego. Además, las llamas cruzaron la Ruta 40 y obligaron a cortar el tránsito hasta nuevo aviso. En la Municipalidad de El Maitén ya se preparar para retirar a vecinos de sus hogares, mientras que en las estaciones de servicio se registraron largas filas para cargar nafta.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, Jaquelina Parada, periodista de Neuquén que se encuentra en El Maitén para visitar a su familia, relató que en medio de los incendios se registró una imagen pocas veces vista: una larga fila de vehículos intentando cargar combustible.

Foto: gentileza Jaquelina Parada.

«Quiero mostrarles la imagen porque va a ser histórico esto y espero que solo se quede hasta acá, y que el fuego no llegue hasta acá», comentó.

Desde la Municipalidad indicaron en horas de la noche, a modo preventivo, que los vecinos de zonas aledañas o con riesgo potencial a enfrentarse a los incendios que tengan listo un bolso con documentos, teléfono, agua, ropa y medicaciones ante un posible descontrol del incendio que se aproxima a la zona.

«Bajó el fuego, cruzó toda la montaña y vino desde allá la punta de lo que es Patriada», detalló Jaqueline y concluyó: «Ya no son vacaciones, es el mismo infierno».

Así se ve el humo del incendio desde El Maitén.

Evacuados y corte en la Ruta 40 por el incendio en Puerto Patriada

A más de tres días de que inició el incendio en Puerto Patriada, cerca del municipio de El Hoyo, el fuego avanza hacia la localidad de Epuyén.

A un año del brutal incendio que afectó al municipio, otra vez hay evacuados en la zona y en horas de la tarde el municipio solicitó a los vecinos de El Coihue y La Angostura a abandonar sus casas y dirigirse al gimnasio municipal de El Maitén. Afortunadamente, desde la Municipalidad confirmaron en horas de la noche que todos se encuentran en «perfecto estado de salud».

Mientras tanto, Vialidad Nacional dispuso el corte total de la Ruta 40 por el avance de las llamas en inmediaciones de la cinta asfáltica entre Epuyén y El Hoyo.