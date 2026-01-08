La triste historia de la perra del trabajador de Puesto Patriada que murió en el choque en Ruta 40: «No te apartaste»

En medio de la conmoción por el incendio forestal en Puerto Patriada, un trágico choque ocurrió luego de la evacuación de los campings este martes. Un trabajador de El Bolsón, que se había quedado para colaborar con los brigadistas y que recién se fue en horas de la madrugada, murió tras impactar de frente contra un auto en la Ruta 40. Junto a él iba su perra, quien a pesar de su partida continúa cuidándole su puesto de trabajo: «No te apartaste».

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el director de Defensa Civil de Lago Puelo, Julián Cayún, relató que el hecho ocurrió en horas de la madrugada sobre la ruta nacional, a la altura del kilómetro 1910, entre las localidades de El Hoyo y El Bolsón.

Allí, por razones que aún están en materia de investigación, impactaron de forma frontal un Renault 11 -en donde viajaba un hombre de El Bolsón- y un Volkswagen Fox -en el que viajaban dos personas de Lago Puelo y Trelew-.

Por el incidente vial, el hombre a bordo del Renault perdió la vida. La víctima fatal fue identificada como Adolfo Leonidas Marriezcurrena, de 45 años.

Según reportaron las autoridades locales, el hombre trabajaba en uno de los campings de Puerto Patriada y, en medio de la evacuación general, se quedó a ayudar a los combatientes aportando sus conocimientos del terreno del lugar.

Por este motivo, se fue recién en horas de la madrugada, ya que, según detalló el intendente de El Hoyo, César Salamín, a Diario Jornada, hubo un camino cortado por las llamas que ocasionó que Protección Civil debiera abrir un corredor, el cual estuvo seguro recién en horas de la madrugada para terminar de retirar a las personas que habían quedado varadas en inmediaciones del incendio.

La conmovedora historia de la perra del hombre de El Bolsón que murió en el choque en Ruta 40

Según reportaron desde el medio local FM Paraiso 42, los rescatistas que acudieron a la Ruta 40 tras el trágico accidente se mostraron conmovidos por la mascota del hombre que murió en el lugar, la cual logró sobrevivir al choque y se quedó al lado de su dueño mientras lo atendía personal de Salud.

A través de sus redes sociales, la hermana de Marriezcurrena, Angie, mostró cómo, a pesar de su partida, la perrita continúa cuidándole el puesto de trabajo a Adolfo.

«‘ISA’… Pequeña cachorra que amó a mí hermano hasta el final de su vida…Acá estás cuidándonos en el puesto en Patriada», relató la hermana y confirmó la triste historia del día del accidente: «Lo cuidaste y no te apartaste de él en ningún momento…. Ella es la pequeña heroina y la mano derecha de mi hermano».