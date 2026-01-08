En vivo | El mapa de los incendios en la Patagonia este jueves 8 de enero: los focos activos más complicados

La temporada de incendios, como cada verano, golpea con fuerza el inicio de la semana en la Patagonia. Lo que comenzó como alertas aisladas se transformó en un despliegue masivo de brigadistas, aviones hidrantes y bomberos en distintos puntos de la región que combaten el fuego hace días.

La situación más crítica se vive en Chubut y Santa Cruz, donde el avance de las llamas obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas. Brigadistas de Río Negro y Neuquén se suman al combate de los focos ígneos en la Patagonia.

Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos. SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local). SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca). 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)