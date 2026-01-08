EN VIVO
En vivo | El mapa de los incendios en la Patagonia este jueves 8 de enero: los focos activos más complicados
Amplios equipos de trabajo se encuentran en la zona de combate del fuego en la Patagonia. Seguí el minuto a minuto.
La temporada de incendios, como cada verano, golpea con fuerza el inicio de la semana en la Patagonia. Lo que comenzó como alertas aisladas se transformó en un despliegue masivo de brigadistas, aviones hidrantes y bomberos en distintos puntos de la región que combaten el fuego hace días.
La situación más crítica se vive en Chubut y Santa Cruz, donde el avance de las llamas obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas. Brigadistas de Río Negro y Neuquén se suman al combate de los focos ígneos en la Patagonia.
¿Cuál es el estado de los incendios?
El mapa de los incendios en Chubut y Santa Cruz
En el caso de Los Alerces, se combate el fuego en la zona de Puerto Café y el Brazo Sur del Lago Menéndez. Este último se habría originado por la caída de rayos en diciembre, pero se reactivó recientemente superando los perímetros de contención. Sobre la superficie afectada: Se estima que el fuego ha consumido más de 1.800 hectáreas de bosque nativo dentro y cerca del parque.
Continúan las tareas en Puerto Patriada
Torres y Santilli recorrieron las zonas afectadas
“Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, expresó Santilli.
Rolando Figueroa sobre los incendios en Chubut: «Patagonia unida»
PATAGONIA UNIDA— Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) January 7, 2026
Acompañamos a Chubut en el combate de los incendios con brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Estar presentes es una decisión política: cuidar el ambiente y la vida, sin mirar fronteras.
Con Chubut y Río Negro firmamos un convenio… pic.twitter.com/giOHvW6jBU
Otro incendio en el parque Los Alerces: el fuego cruzó el lago Menéndez
Este incendio forestal fue ocasionado por la caída de un rayo en el brazo sur del lago Menéndez, días atrás.
Weretilneck endureció el discurso por los incendios en la Cordillera y alertó por el riesgo extremo
El mandatario advirtió que las condiciones actuales son «extremadamente peligrosas» y remarcó que cualquier descuido puede desencadenar consecuencias irreversibles. En ese sentido, fue categórico al recordar que está absolutamente prohibido hacer fuego. «El fuego no puede existir, ni por intencionalidad, ni por negligencia, ni por descuido», sostuvo.
Estado de los focos: Torres confirmó que tres incendios están «totalmente controlados»
Actualmente, operan en la zona seis aviones hidrantes y un helicóptero.
El ministro Diego Santilli y el gobernador Ignacio Torres anunciaron medidas urgentes ante el avance del fuego:
Además, Torres confirmó que diez casas fueron alcanzadas por las llamas. Las familias ya fueron reubicadas y recibirán asistencia de Provincia y Nación junto a los productores afectados. El Gobernador advirtió que buscarán penas máximas: «Que paguen estando presos no seis meses, sino años en la cárcel para que nunca más vivamos una situación igual».
Santilli destacó que se desplegó el avión hidrante de mayor porte del país y que el comando conjunto prioriza técnicamente los recursos según la urgencia.
Dónde evacuar en Epuyén ante el incendio en Puerto Patriada: la zona segura confirmada
El comunicado oficial pidió a la población que se dirija al punto establecido y remarcó la necesidad de cumplir las indicaciones. En el mismo mensaje, el municipio solicitó actuar con serenidad y coordinación, siguiendo las instrucciones de las autoridades para evitar riesgos adicionales durante el traslado.
Alerta extrema: Se reactivó un incendio en el Parque Nacional Los Alerces
Puntos críticos del reporte:
– Estado del peligro: El índice meteorológico de incendios se mantiene en categoría de Peligro Extremo para los parques Lago Puelo, Los Alerces, Lanín, Los Glaciares, Patagonia y Monte León.
– Infraestructura en riesgo: El fuego sobrepasó la Ruta 71 en varios puntos hacia el noreste, afectando senderos y obligando a la evacuación preventiva de campamentos.
– Prioridad operativa: El despliegue de brigadistas y guardaparques se concentra en la protección de viviendas de pobladores y prestadores turísticos.
– Refuerzos en camino: Se movilizaron cuadrillas de los parques Lanín, Laguna Blanca y Nahuel Huapi para sumarse al combate inicial, que cuenta actualmente con 36 personas en línea de fuego y apoyo.
Llegan refuerzos de Neuquén a Puerto Patriada: el fuego ya afectó 2.000 hectáreas
Se confirmó que ya no hay acampantes en la zona de Puerto Patriada.
«El incendio está lejos de ser controlado»: Bomberos brindó un panorama sobre el fuego en Puerto Patriada
El estado de cada foco de incendio en la Patagonia
2) Cholila: Controlado al 100%. Sin evacuados. También fue un incendio intencional, con investigación judicial en curso.
3) El Turbio Controlado y contenido. Sin evacuados ni riesgo para poblaciones cercanas.
4) Lago Engaño: Controlado. Sin evacuados y sin focos activos.
5) Parque Nacional Los Alerces: Incendio activo. Trabajo conjunto entre equipos de Nación y Provincia. El fuego afecta el área de Lago Menéndez y avanzó hacia el sur por la margen oeste del espejo de agua. En el lugar trabajan más de 50 personas, con apoyo de tres medios aéreos y distintas instituciones. Las autoridades advirtieron que el fuego avanza con mucha intensidad y con pocas posibilidades de disminuir en lo inmediato.
«Un día complejo»: la voz del jefe de Bomberos de El Bolsón
Minutos antes de las 8 de este miércoles ya salieron las primeras dotaciones de bomberos para continuar con los trabajos: «hay cuatro aviones hidrantes, un helicóptero, SPLIF, Parques Nacionales, Brigadistas y Bomberos Voluntarios».
El Gobernador de Chubut confirmó que dos de los 5 incendios fueron intencionales
«Dos de los cinco incendios fueron iniciados de forma intencional, y están siendo investigados por la fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer», subrayó el gobernador.
Además, afirmó que “el incendio de Puerto Patriada se inició en un lugar estratégico y en un horario crítico, con gran presencia de turistas y familias. Fue una situación extremadamente peligrosa”. En tanto que la Justicia determinó la intencionalidad del hecho.
Epuyén se prepara para evacuar por el incendio en Puerto Patriada
Además, alertó a los vecinos de El Cohiue a estar «preparados y atentos» ante un posible llamado a evacuar la zona, según el avance del fuego. Por último, recordó a todos los ciudadanos que el centro de evacuados volverá a ser el gimnasio municipal.
Martín Soria presentó un proyecto de Ley para declarar la emergencia por los Incendios en la Patagonia
«Estamos con Chubut»: el mensaje de apoyo de Alberto Weretilneck en redes
El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada
La columna de humo del fuego en Puerto Patriada llegó al Alto Valle
Dónde comunicarte si ves una columna de humo, números de emergencia
– 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.
– SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).
– SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).
– 911 Emergencia (general).
Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)
El incendio en Los Glaciares ya consumió 140 hectáreas
Al menos 40 turistas tuvieron que ser evacuados.
Incendio en Bariloche «en liquidación»: los detalles de El Bolsón
Ante la complejidad del escenario, se dispuso el envío inmediato de refuerzos: cinco combatientes de El Bolsón y diez de Bariloche partieron hacia la zona del conflicto. Los equipos técnicos advirtieron que el momento de mayor tensión se espera para esta tarde, cerca de las 16:00, cuando las condiciones meteorológicas podrían agravar la propagación.
Los videos del incendio en puerto patriada
Incendio en el Parque Lanín: El fuego afectó 1,3 hectáreas en Lago Hermoso y permanece bajo vigilancia
En el terreno, el uso de tecnología fue clave: bomberos de Villa Lago Meliquina desplegaron drones con cámaras térmicas para detectar puntos calientes invisibles al ojo humano y asegurar el perímetro. Aunque no se requirieron aviones hidrantes, la guardia de cenizas y el monitoreo preventivo se mantendrán durante la noche para evitar cualquier reactivación por el viento.
«Cuidar a todos los chubutenses y a quienes año tras año nos visitan»
Estuvimos en Puerto Patriada junto a todo el gabinete provincial, acompañando en terreno el trabajo de los brigadistas y supervisando el operativo de combate del incendio y la evacuación preventiva de vecinos y turistas. Lo hicimos con una prioridad clara: cuidar a todos los… pic.twitter.com/sDvVOkyWhU— Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 5, 2026
Qué dijo el intendente de El Hoyo sobre los incendios
“En algún momento sabíamos que esto podía ocurrir. Lamentablemente ocurrió, pero el trabajo mancomunado dio sus frutos”, expresó.
La prioridad inicial fue evacuar a las personas que se encontraban en el balneario de Puerto Patriada, mientras que para la jornada de hoy el foco está puesto en la defensa de las viviendas.
El intendente detalló que el incendio no dio tregua durante toda la noche, con temperaturas elevadas y vientos constantes que recién comenzaron a disminuir entre las cuatro y cinco de la mañana.
“Seguimos trabajando sin descanso durante toda la madrugada”, afirmó.
Además, se dispuso una evacuación preventiva en el sector de Rincón de Lobos, con el traslado de vecinos a la Escuela N° 223, donde se alojaron unas 30 personas. “Fue una medida preventiva, ya que el fuego avanzaba muy rápido impulsado por el viento”, concluyó Salamín.
Alerta roja por el incendio forestal en Puerto Patriada
Durante la tarde de ayer, el fuego obligó cerrar temporalmente el ingreso a la zona y hasta activó un protocolo de evacuación preventiva en el paraje. El gobernador de la Provincia, Ignacio Torres se encuentra en la zona y puso todos los recursos disponibles para combatir siniestro.
Números de emergencia en la Patagonia
Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:
- 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.
- SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).
- SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).
- 911 Emergencia (general).
Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)
Comentarios