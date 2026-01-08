ESCUCHÁ RN RADIO
En vivo | El mapa de los incendios en la Patagonia este jueves 8 de enero: los focos activos más complicados

Amplios equipos de trabajo se encuentran en la zona de combate del fuego en la Patagonia. Seguí el minuto a minuto.

Naira Torres Bel

Por Naira Torres Bel

La temporada de incendios, como cada verano, golpea con fuerza el inicio de la semana en la PatagoniaLo que comenzó como alertas aisladas se transformó en un despliegue masivo de brigadistas, aviones hidrantes y bomberos en distintos puntos de la región que combaten el fuego hace días.

La situación más crítica se vive en Chubut y Santa Cruz, donde el avance de las llamas obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas. Brigadistas de Río Negro y Neuquén se suman al combate de los focos ígneos en la Patagonia.

¿Cuál es el estado de los incendios?

08/01 07:47

El mapa de los incendios en Chubut y Santa Cruz

Según el parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, aún no se ha podido determinar la superficie afectada por el fuego en el sector de El Hoyo. «No operaron medios aéreos por falta de visibilidad», indicaron.

En el caso de Los Alerces, se combate el fuego en la zona de Puerto Café y el Brazo Sur del Lago Menéndez. Este último se habría originado por la caída de rayos en diciembre, pero se reactivó recientemente superando los perímetros de contención. Sobre la superficie afectada: Se estima que el fuego ha consumido más de 1.800 hectáreas de bosque nativo dentro y cerca del parque.
07/01 18:48

Continúan las tareas en Puerto Patriada

El Gobierno de Chubut informó que continúan desplegándose recursos para controlar el incendio en Puerto Patriada. «Se mantiene un operativo integral y sostenido para proteger a la comunidad y contener el avance del fuego, con presencia permanente en el territorio y monitoreo constante de la situación», detallaron en redes.
07/01 16:53

Torres y Santilli recorrieron las zonas afectadas

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recorrieron este miércoles las zonas afectadas por los incendios en las localidades de El Hoyo y de Epuyén, donde supervisaron el operativo en marcha junto a los equipos que trabajan para contener el fuego y asistir a los vecinos afectados.

“Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, expresó Santilli.

Ignacio Torres junto a Diego Santilli.

07/01 14:43

Rolando Figueroa sobre los incendios en Chubut: «Patagonia unida»

07/01 14:16

Otro incendio en el parque Los Alerces: el fuego cruzó el lago Menéndez

Al incendio forestal que se desató en Puerto Patriada el lunes por la tarde y que avanza por el cerro Pirque, bordeando el lago Epuyén, se suma un nuevo siniestro en el lago Menéndez, en el Departamento de Futaleufú en el parque nacional Los Alerces.

Este incendio forestal fue ocasionado por la caída de un rayo en el brazo sur del lago Menéndez, días atrás.
07/01 12:22

Weretilneck endureció el discurso por los incendios en la Cordillera y alertó por el riesgo extremo

Mara Díaz
«La única forma de evitar una tragedia es que el fuego no empiece«. Con esa frase, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sintetizó la gravedad del escenario que atraviesa la Región Andina, marcada por temperaturas elevadas, ausencia de humedad y un riesgo extremo de incendios forestales.

El mandatario advirtió que las condiciones actuales son «extremadamente peligrosas» y remarcó que cualquier descuido puede desencadenar consecuencias irreversibles. En ese sentido, fue categórico al recordar que está absolutamente prohibido hacer fuego. «El fuego no puede existir, ni por intencionalidad, ni por negligencia, ni por descuido», sostuvo.
07/01 12:20

Estado de los focos: Torres confirmó que tres incendios están «totalmente controlados»

Torres precisó que tres focos ya se encuentran bajo control. «Estamos hablando del caso de Cholila y el Turbio, un 90% aproximadamente», detalló el mandatario.

Actualmente, operan en la zona seis aviones hidrantes y un helicóptero.
07/01 12:12

El ministro Diego Santilli y el gobernador Ignacio Torres anunciaron medidas urgentes ante el avance del fuego:

Nación ofrece $50.000.000 por información acreditada sobre los responsables de los incendios. «Cualquier dato se puede dar de manera inmediata en la comisaría más cercana», señaló Santilli.

Además, Torres confirmó que diez casas fueron alcanzadas por las llamas. Las familias ya fueron reubicadas y recibirán asistencia de Provincia y Nación junto a los productores afectados. El Gobernador advirtió que buscarán penas máximas: «Que paguen estando presos no seis meses, sino años en la cárcel para que nunca más vivamos una situación igual».

Santilli destacó que se desplegó el avión hidrante de mayor porte del país y que el comando conjunto prioriza técnicamente los recursos según la urgencia.
07/01 12:05

Dónde evacuar en Epuyén ante el incendio en Puerto Patriada: la zona segura confirmada

El gobierno local informó que, ante una evacuación preventiva, la zona segura para los evacuados es el Gimnasio Municipal. Allí se centraliza la asistencia y el apoyo para quienes deban dejar sus viviendas por prevención.

El comunicado oficial pidió a la población que se dirija al punto establecido y remarcó la necesidad de cumplir las indicaciones. En el mismo mensaje, el municipio solicitó actuar con serenidad y coordinación, siguiendo las instrucciones de las autoridades para evitar riesgos adicionales durante el traslado.
07/01 11:58

Alerta extrema: Se reactivó un incendio en el Parque Nacional Los Alerces

El reporte oficial de Parques Nacionales confirma que las condiciones meteorológicas extremas reactivaron puntos calientes en el incendio denominado «Puerto Café», ubicado en la zona del Lago Menéndez. El fuego superó las líneas de defensa y avanza rápidamente hacia el sector del Cerro Alto El Petiso.

Puntos críticos del reporte:

Estado del peligro: El índice meteorológico de incendios se mantiene en categoría de Peligro Extremo para los parques Lago Puelo, Los Alerces, Lanín, Los Glaciares, Patagonia y Monte León.
Infraestructura en riesgo: El fuego sobrepasó la Ruta 71 en varios puntos hacia el noreste, afectando senderos y obligando a la evacuación preventiva de campamentos.
Prioridad operativa: El despliegue de brigadistas y guardaparques se concentra en la protección de viviendas de pobladores y prestadores turísticos.
Refuerzos en camino: Se movilizaron cuadrillas de los parques Lanín, Laguna Blanca y Nahuel Huapi para sumarse al combate inicial, que cuenta actualmente con 36 personas en línea de fuego y apoyo.
07/01 11:23

Llegan refuerzos de Neuquén a Puerto Patriada: el fuego ya afectó 2.000 hectáreas

Una dotación de 15 brigadistas neuquinos se sumó esta mañana al operativo en El Hoyo para intentar frenar el avance del fuego, que continúa fuera de control. Los trabajos se centran en proteger viviendas y controlar los frentes dispersos.

Se confirmó que ya no hay acampantes en la zona de Puerto Patriada.
07/01 09:37

«El incendio está lejos de ser controlado»: Bomberos brindó un panorama sobre el fuego en Puerto Patriada

Sofía Cerella, presidenta de Bomberos Voluntarios de El Hoyo pidió extremar cuidados y denunció la imprudencia de quienes vuelan drones o hacen fuego pese a la prohibición. «Damos corazón y cabeza, no hagan fuego por favor en ningún lados, sentenció. El refuerzo de El Bolsón advierte por vientos «nunca vistos».
07/01 07:51

El estado de cada foco de incendio en la Patagonia

1) El Hoyo – Puerto Patriada: Incendio activo. Más de 1.800 hectáreas afectadas. 10 viviendas comprometidas (las familias ya fueron reubicadas). Sin evacuados en El Hoyo; evacuaciones preventivas en Puerto Patriada y en un sector de Epuyén. La Fiscalía determinó que fue intencional. Seguimiento permanente de la situación.

2) Cholila: Controlado al 100%. Sin evacuados. También fue un incendio intencional, con investigación judicial en curso.

3) El Turbio Controlado y contenido. Sin evacuados ni riesgo para poblaciones cercanas.

4) Lago Engaño: Controlado. Sin evacuados y sin focos activos.

5) Parque Nacional Los Alerces: Incendio activo. Trabajo conjunto entre equipos de Nación y Provincia. El fuego afecta el área de Lago Menéndez y avanzó hacia el sur por la margen oeste del espejo de agua. En el lugar trabajan más de 50 personas, con apoyo de tres medios aéreos y distintas instituciones. Las autoridades advirtieron que el fuego avanza con mucha intensidad y con pocas posibilidades de disminuir en lo inmediato.
07/01 07:44

«Un día complejo»: la voz del jefe de Bomberos de El Bolsón

Naira Torres Bel
Según comentó el jefe de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el martes fue un «día bastante complejo» en el combate del fuego en el incendio de Puerto Patriada. Y confirmó que el cerro Pirque se encuentra «completamente tomado por el fuego».

Minutos antes de las 8 de este miércoles ya salieron las primeras dotaciones de bomberos para continuar con los trabajos: «hay cuatro aviones hidrantes, un helicóptero, SPLIF, Parques Nacionales, Brigadistas y Bomberos Voluntarios».
06/01 22:10

El Gobernador de Chubut confirmó que dos de los 5 incendios fueron intencionales 

En conferencia de prensa, el gobernador de Chubut Ignacio Torres, brindó detalle del estado de los incendios forestales activos, que afectan distintos puntos de la provincia.
«Dos de los cinco incendios fueron iniciados de forma intencional, y están siendo investigados por la fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer», subrayó el gobernador.  
Además, afirmó que “el incendio de Puerto Patriada se inició en un lugar estratégico y en un horario crítico, con gran presencia de turistas y familias. Fue una situación extremadamente peligrosa”. En tanto que la Justicia determinó la intencionalidad del hecho. 

Ignacio Torres en conferencia de prensa por los incendios en Chubut.

06/01 20:29

Epuyén se prepara para evacuar por el incendio en Puerto Patriada

El municipio de Epuyén, una de las localidades más afectadas por los incendios forestales en la Patagonia en el 2025, informó este martes a la tarde que debido al avance del incendio en Puerto Patriada debió activar un protocolo de evacuación preventiva en el camping «La Playita», Vialidad Nacional y en el barrio Angostura.

Además, alertó a los vecinos de El Cohiue a estar «preparados y atentos» ante un posible llamado a evacuar la zona, según el avance del fuego. Por último, recordó a todos los ciudadanos que el centro de evacuados volverá a ser el gimnasio municipal.



06/01 18:30

Martín Soria presentó un proyecto de Ley para declarar la emergencia por los Incendios en la Patagonia

Con una fuerte crítica al Gobierno Nacional. el Senador Martín Soria presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz.
06/01 16:25

«Estamos con Chubut»: el mensaje de apoyo de Alberto Weretilneck en redes

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió su apoyo a los brigadistas que están luchando contra las llamas en Chubut. A través de un mensaje en las redes, destacó el trabajo del personal de Splif de Río Negro y El Bolsón contra los incendios en Puerto Patriada. El mandatario valoró el compromiso, valentía y trabajo en conjunto. Además, pidió llamar al 103 en caso de ver humo.
06/01 15:30

El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada

En pocas horas, el fuego arrasó diez casas y cuatro vehículos. Rocío Brizuela, una pobladora, contó que rápidamente, cargaron unas pocas cosas y animales en la camioneta y abandonaron el lugar que fue arrasado por las llamas.
06/01 14:21

La columna de humo del fuego en Puerto Patriada llegó al Alto Valle

Desde Bomberos Voluntarios Plottier indicaron que el «humo que se percibe en el ámbito de Plottier y alrededores es por los incendios en la provincia de Chubut».
06/01 11:58

Dónde comunicarte si ves una columna de humo, números de emergencia

Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.
– SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).
– SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).
– 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)
06/01 11:32

El incendio en Los Glaciares ya consumió 140 hectáreas

«Brigadistas de Parques Nacionales y del Consejo Agrario Provincial continúan trabajando en el incendio forestal en cerro Huemul y ya comenzó a operar el avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego», informó La Opinión Austral.

Al menos 40 turistas tuvieron que ser evacuados.
06/01 11:21

Incendio en Bariloche «en liquidación»: los detalles de El Bolsón

La situación en la Comarca Andina entró en una fase crítica este martes. Mientras los focos en Bariloche (Cantera Eva Perón) y El Bolsón (Loma del Medio) muestran signos de alivio —en etapas de liquidación y control respectivamente—, la preocupación central se desplazó a Puerto Patriada, en Chubut. Allí, el incendio presenta un comportamiento errático, logrando avanzar incluso con viento en contra y durante las horas nocturnas, lo que obligó a un despliegue de emergencia desde Río Negro.

Ante la complejidad del escenario, se dispuso el envío inmediato de refuerzos: cinco combatientes de El Bolsón y diez de Bariloche partieron hacia la zona del conflicto. Los equipos técnicos advirtieron que el momento de mayor tensión se espera para esta tarde, cerca de las 16:00, cuando las condiciones meteorológicas podrían agravar la propagación.
06/01 11:21

Los videos del incendio en puerto patriada

06/01 09:48

Incendio en el Parque Lanín: El fuego afectó 1,3 hectáreas en Lago Hermoso y permanece bajo vigilancia

El incendio desatado cerca del lodge en Lago Hermoso fue circunscripto tras un intenso operativo de enfriamiento. Según el último reporte del Parque Nacional Lanín, el fuego afectó 1,3 hectáreas y se combate a 1.070 metros sobre el nivel del mar, en una zona donde la rapidez de los brigadistas del ICE evitó que las llamas ganaran terreno sobre el bosque nativo.

En el terreno, el uso de tecnología fue clave: bomberos de Villa Lago Meliquina desplegaron drones con cámaras térmicas para detectar puntos calientes invisibles al ojo humano y asegurar el perímetro. Aunque no se requirieron aviones hidrantes, la guardia de cenizas y el monitoreo preventivo se mantendrán durante la noche para evitar cualquier reactivación por el viento.
06/01 09:44

«Cuidar a todos los chubutenses y a quienes año tras año nos visitan»

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló sobre el incendio en Puerto Patriada.
06/01 09:36

Qué dijo el intendente de El Hoyo sobre los incendios

Según detalló Cesar Salamín, el incendio es de «grandes proporciones» y afecta a las zonas de Puerto Patriada, Rincón de Lobos y El Sauzal. En total se evacuaron 700 vehículos,

“En algún momento sabíamos que esto podía ocurrir. Lamentablemente ocurrió, pero el trabajo mancomunado dio sus frutos”, expresó.
La prioridad inicial fue evacuar a las personas que se encontraban en el balneario de Puerto Patriada, mientras que para la jornada de hoy el foco está puesto en la defensa de las viviendas.

El intendente detalló que el incendio no dio tregua durante toda la noche, con temperaturas elevadas y vientos constantes que recién comenzaron a disminuir entre las cuatro y cinco de la mañana.

“Seguimos trabajando sin descanso durante toda la madrugada”, afirmó.

Además, se dispuso una evacuación preventiva en el sector de Rincón de Lobos, con el traslado de vecinos a la Escuela N° 223, donde se alojaron unas 30 personas. “Fue una medida preventiva, ya que el fuego avanzaba muy rápido impulsado por el viento”, concluyó Salamín.
06/01 09:16

Alerta roja por el incendio forestal en Puerto Patriada

El incendio se desató el lunes por la tarde y mantienen en alerta roja a la zona de Puerto Patriada y Rincón del Lobo, en Chubut. El viento complica los trabajos en el sector.

Durante la tarde de ayer, el fuego obligó cerrar temporalmente el ingreso a la zona y hasta activó un protocolo de evacuación preventiva en el paraje. El gobernador de la Provincia, Ignacio Torres se encuentra en la zona y puso todos los recursos disponibles para combatir siniestro.

Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en BarilocheEl Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

  • 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.
  • SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).
  • SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).
  • 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)


Temas

Bariloche

Chubut

Incendios en la Patagonia

Neuquén

Río Negro

Santa Cruz

SPLIF

