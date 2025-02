Se expanden las tormentas en Neuquén y Río Negro: nuevas áreas afectadas este jueves y viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Neuquén y Río Negro durante la noche de este jueves. En Río Negro, la advertencia se extiende también para más regiones de la provincia durante la jornada del viernes.

Según el SMN, el fenómeno climático previsto incluye tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían intensificarse y tornarse localmente fuertes. Estas condiciones adversas pueden traer como consecuencia abundantes lluvias en cortos períodos, acompañadas de intensa actividad eléctrica. Además, se alerta sobre la posibilidad de caída de granizo y la presencia de ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.

Los acumulados de lluvia esperados oscilan entre los 15 y 30 mm, aunque es probable que en algunas áreas puntuales estos valores sean superados.

Neuquén: alerta amarilla por tormentas este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Neuquén durante la noche de este jueves. Las zonas afectadas incluyen Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú.

Río Negro: alerta amarilla extendida hasta el viernes

En Río Negro, la alerta por tormentas se mantiene para la noche de este jueves y se extiende para más regiones de la provincia durante la jornada del viernes.

Este jueves, las localidades afectadas son El Cuy, Roca, Avellaneda y Pichi Mahuida.

Para el viernes, la alerta se amplía a Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio y Valcheta.

Recomendaciones ante la alerta meteorológica

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.