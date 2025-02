Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro: a qué hora llega la lluvia en el Alto Valle y las zonas de los incendios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un alerta amarillo por tormentas para este jueves en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Si bien en la zona cordillerana donde se registran los incendios no rige el alerta, sí están pronosticadas lluvias en Bariloche y El Bolsón.

El alerta por tormentas en Neuquén afecta a la zona de Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú durante la tarde. Mientras que en Río Negro, al Este de El Cuy y General Roca, pero durante la tarde y noche.

De acuerdo al anuncio del SMN «el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes» Además, se esperan «valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual».

Alerta por tormentas en el Alto Valle: que pasará con las lluvias en Neuquén y Roca

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en la ciudad de Neuquén este jueves se espera un tiempo inestable durante el atardecer.

La temperatura máxima será de 34°, mientras que la ráfaga más intensa llegará a los 35 kilómetros por hora en dicha franja horaria. Se espera la presencia de «tormentas, lluvias, chaparrones». Durante la noche continuará el tiempo inestable.

El pronóstico en Neuquén este jueves. Foto: captura.

Mientras tanto, en Roca está pronosticado «tiempo inestable» durante la tarde y noche. Por la noche se advirtieron «posibles tormentas«. La temperatura máxima será de 34°. Durante la noche, se anunció que la ráfaga de mayor fuerza será de 56 kilómetros por hora.

El pronóstico en Roca este jueves. Foto: captura.

Anuncian lluvias para Bariloche y El Bolsón en medio de los incendios forestales

En Bariloche, la AIC anunció un tiempo inestable durante la tarde, que luego se despejará. La temperatura máxima llegará a los 25°. Los vientos serán leves y la ráfaga de mayor velocidad alcanzará los 31 kilómetros por hora durante la tarde.

De igual forma, en El Bolsón se esperan «posibles tormentas» durante el atardecer. Los vientos serán leves durante este jueves y las ráfagas no superarán los 15 kilómetros por hora, según la AIC.

El incendio forestal en Bariloche.

Por otra parte, en San Martín de los Andes también está anunciado un «tiempo inestable» durante la tarde, con vientos leves. Pero en Junín de los Andes, la localidad más cercana al incendio en Villa Magdalena, no están anunciadas lluvias.

Allí habrá un tiempo parcialmente nublado, con una máxima de 28° y vientos leves, que no superarán los 18 kilómetros por hora.

Recomendaciones ante el alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro

Ante el alerta amarillo por tormentas comunicado para este jueves, el SMN recomienda:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.