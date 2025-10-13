Calor intenso y bañistas en zonas prohibidas: los guardavidas de Neuquén se preparan para la temporada

El calor empieza a sentirse y los guardavidas de Neuquén ya se preparan para una nueva temporada en las costas del río Limay. Esta vez, aseguran que estará marcada por un calor extremo que llegará temprano y los bañistas que se refrescan en zonas prohibidas.

Nicolás Graña, con varios años de experiencia en el operativo, contó que los entrenamientos y la reválida de títulos están en marcha. “La reválida es el primer fin de semana de noviembre, como siempre, en Valentina Sur. Son 500 metros río abajo y un rescate. Después se hace el curso de RCP y primeros auxilios”, detalló.

Mientras esperan el inicio formal de la temporada, Graña continúa entrenando a diario. “Yo entrené todo el año, todos los días. Tuve la suerte de poder seguir con el grupo de entrenamiento y nadando gracias al Sindicato”, contó.

Esto fue clave porque apenas empiece la temporada el 15 de noviembre, los guardavidas deben estar listos para los rescates, una labor que fue moneda corriente el verano pasado.

Graña aseguró que la temporada 2025 dejó buenas sensaciones: mucha concurrencia y rescates resueltos con eficacia. Pero las expectativas para esta temporada son aún mayores. “Se espera bastante más concurrencia y bastante más temperatura. Ya desde la primera semana de noviembre se esperan días muy calurosos”, advirtió. De hecho, fue este domingo cuando concurrió al río y ya vio a los primeros bañistas.

«Estaba lleno«, aseguró. Esa situación, que se repite cada año, preocupa a los guardavidas. Cada vez hay más bañistas y muchos eligen refrescarse en zonas prohibidas. «Lo más complicado es la gente que se baña en lugares no habilitados. Por ahí dicen: «me voy a un lugar más tranquilo», pero son zonas peligrosas, con corrientes o remolinos. Si no está habilitado, no hay guardavidas, y ahí es cuando pueden pasar tragedias».

Actualmente, los sectores con cobertura de guardavidas son el paseo costero Limay, desde el Banco Provincia hasta cerca de la calle Linares, el balneario municipal, Albino Cotro, el balneario Río Grande (más conocido como Fahler), Sandra Canale (Gatica), Solalique y Valentina Sur. A estos se suman algunos puestos que la municipalidad coloca en zonas donde la gente se mete al agua a pesar de las advertencias, como la Isla 132.

Graña comenta que este año se evalúa ampliar la cobertura en algunos sectores del río que actualmente se encuentran prohibidos, pero la gente se baña igual, como la zona de Isla Verde o entre los balnearios Fhaler y Sandra Canale. “La idea es poner un puesto fijo en el medio, porque el año pasado hacíamos relevos. Pero no es fácil: cada puesto implica más personal y coordinación con la Municipalidad”, explicó.

Entre el entrenamiento físico, la planificación y la prevención, los guardavidas neuquinos se preparan para otro verano intenso.



