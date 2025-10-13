El viento es protagonista en el Alto Valle este lunes: a qué hora cesan las fuertes ráfagas en Neuquén y Río Negro

Comenzamos una nueva semana y los tonos cobrizos que tenía el sol durante el amanecer indican que será un lunes que tendrá al viento como protagonista. Además, se espera que este lunes las temperaturas tengan un leve ascenso adelantandose a lo que será la semana. Te contamos los detalles.

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro será una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 24°C.

Los cielos se mantendrán parcialmente nublados con una sutil presencia del sol.

Qué pasará con el viento este lunes en Neuquén y Río Negro: fuertes ráfagas en el Alto Valle

En detalle, el SMN anuncia la fuerte presencia de viento durante toda la jornada con velocidades que van desde los 12 km/h a los 41 km/h.

Sobre las ráfagas se espera que los peores horarios se den durante la mañana con intensidades que superarán los 50 km/h. Luego los vientos mermarán para volver el martes por la tarde con ráfagas de hasta 59 km/h.