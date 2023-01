Falta el agua hace 45 días en un barrio de Roca: la situación es «desesperante»

Este lunes a las 11 de la mañana, vecinos del barrio Fiske Menuco de Roca se reunieron para debatir y reclamar por la falta de agua, problema que persiste hace más de un año y los atraviesa a más de 40 familias y hogares en medio del verano y las altas temperaturas.

Juan Moltifori, uno de los vecinos, contó que hace tres meses pusieron una manguera de media pulgada, la cual conectaron a un caño donde no sale agua. «Hace un mes y medio que no tenemos agua«, expresó. La carencia del servicio se puede observar en distintos hogares.

La situación es desesperante para los vecinos ya que cada hogar cuenta con familias numerosas, adultos, niños, personas mayores y -algunas- están enfermas. Un claro ejemplo es la situación de Marta Sepulveda, una mujer de 72 años quien padece diabetes, tiene problemas cardíacos y de artrósis.

«Mirá si no necesito el agua», manifestó y agregó que es una «burla» lo que nos hicieron. «Vino la intendenta, tiró ese caño y solo dos días tuvimos el servicio. No se puede vivir así, me parte el corazón», sentenció.

«Meses atrás pasaron con pepeles que decían que el agua ya iba a llegar y solamente nos tiraron una manguera. Yo considero que es una burla, es reírse de la gente. Antes por lo menos en la noche se juntaba algo, pero ahora nada ¡Es impresionante!», exclamó la vecina.

Los vecinos adelantaron a RIO NEGRO que si no reciben respuestas planean cortar la calle. «Tenemos miedo de que nos repriman. Puede traernos problemas, nos juega en contra, porque la policía continuamente utiliza esta calle y nos estaríamos poniendo en contra de un servicio que nos beneficia», expresó Moltifori. Además, dijo que están haciendo un reclamo justo y digno.

Testimonios y casos límite

Otro de los testimonios desesperantes es el de una señora de 95 años que utiliza silla de ruedas a la cual la tuvieron que evacuar de su hogar por la falta del servicio.

Uno de los damnificados contó que va a buscar agua a otros barrios, llena varios bidones y los reparte entre algunos que necesitan, pero nunca alcanza. «Yo tengo cuatro nietos y sin agua no los puedo tener«, contó.

Foto: Juan Thomes

La tristeza y la angustia los invade cuando ven pasar a los camiones llenos de agua y no les dejan nada. Moltifiori contó que a pesar de haberse acercado para pedir el servicio de cisterma de agua, no han tenido el derecho de poder utilizarlo. «Tenes que pedir una autorización, se te ríen en la cara, te dicen no, anda allá, nos hacen llenar formularios, recibos de sueldo, sin eso no te dejan agua«, expresó.

Los afectados expresaron que no tienen problema en pagar el agua y que «cobren lo que quieran», pero que les llegue el servicio. «Los vamos a pagar, acá todos laburan. Estamos en una situación que en la que no sabemos qué hacer«, cerró Sepulveda.