Familias reclaman en Bariloche por los certificados de discapacidad

“Renunciaron los médicos de la Junta de Discapacidad así que no hay nadie atendiendo. Su turno queda suspendido”, atinó a decir la empleada estatal de la Oficina de Discapacidad que funciona en el Centro Administrativo Provincial en Bariloche. De esta forma, Valeria Suárez, madre de Emanuel, un joven de 17 años diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), supo que no podría renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que se vence el próximo domingo.

“Gracias a ese certificado, se acceden a derechos por la obra social como terapias y medicación. Te cubre el 100%. Si se cae el certificado, todo el sistema de salud cae y los prestadores te dejan de atender. Ya de por sí les pagan mal, si no les garantizan el pago menos aún”, lamentó Suárez.

En febrero, la mujer retiró la planilla para renovar el certificado de discapacidad de su hijo. Ese documento debe ser completado por el médico tratante, con lo cual hay que gestionar turnos con el neurólogo o los profesionales correspondientes que presentan informes, al igual que en la escuela. “Presenté toda la documentación en abril y me aseguraron que me llamarían antes de que se venciera el certificado. Como en julio no me habían llamado, me presenté en la junta y me dieron turno para este 12 de agosto”, recalcó.

Al llegar esta mañana a la oficina del Centro Administrativo Provincial, en la calle Onelli al 1400, la empleada a cargo de la oficina de Discapacidad le informó que “no había nadie atendiendo”. “Así como yo, había mucha gente en la misma que debía sacar el certificado, o renovarlo y nadie les había avisado. Se comprometieron a llamarme en esta semana para reprogramarme el turno, pero lo cierto es que mi hijo tiene CUD hasta el domingo. Juegan con los tiempos de la gente hasta último momento”, cuestionó Suárez que integra la asociación Tgd Padres Tea Bariloche.

Recalcó que su hijo solo debe mantener terapias con psicopedagoga y psicóloga porque se encuentra bien, pero “hay chicos que tienen gran cantidad de terapias”. “¿Cómo nadie nos informa que no hay médico en la Junta? Él solo firma el certificado. Se basa en todos los informes que se presentan. No hace un examen, es burocrático. Por eso genera tanta bronca”, fustigó.

Al ser consultado sobre la denuncia, Maximiliano Iglesias, delegado de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte de Zona Andina, explicó que la médica a cargo de la Junta de Discapacidad renunció diez días atrás. “Hoy tenemos un médico que está resolviendo las cuestiones más urgentes y atiende de manera virtual dos veces por semana, porque está de licencia por enfermedad de un familiar”, dijo al tiempo que confirmó que, en Bariloche, hay alrededor de 4.000 certificados de discapacidad y 14 mil en toda la provincia.

Dolores Eyheraguibel, subsecretaria de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, confirmó que “ya hay dos médicas asignadas en Bariloche que se han capacitado y rindieron un examen, pero estamos a la espera de que salga el contrato. Las urgencias hoy en Bariloche son subsanadas por un médico que atiende en forma virtual”. La funcionaria agregó que “es verdad que el certificado tiene vencimiento, pero además tiene una prórroga. Si se vence ahora, por ejemplo, la prórroga es hasta fin de año”.