Bariloche, la ciudad donde puede llover 80 milímetros en un barrio y 23, en otro, a pocos kilómetros de distancia

¿Cómo se explica que el nivel de precipitaciones en Bariloche varíe tanto de un barrio a otro, aún estando a muy pocos kilómetros? A fines de julio, un río atmosférico cruzó la Cordillera de los Andes y aportó intensas precipitaciones en la ciudad cordillerana. En el barrio Don Orione, al oeste, se acumularon 80 milímetros; en Colonia Suiza fueron 62 milímetros y, en Dina Huapi, apenas 23.

«Esta diferencia no es casualidad. El relieve complejo de Bariloche modula la distribución de la lluvia incluso en distancias muy cortas«, plantean dos investigadores de Bariloche que se propusieron analizar los niveles precipitados y explorar las causas.

Germán Rubino estudió Geofísica en la Universidad Nacional de La Plata, es investigador del Conicet y docente de la carrera Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Río Negro. Anahí Granada es doctora en Astronomía, tambien es investigadora del Conicet y docente en la UNRN. Son pareja.

«Desde que nos instalamos en Bariloche, siempre me llamaron la atención los fenómenos naturales y la meteorología aunque no es mi línea principal de investigación. Estudio la propagación de ondas sísmicas. Me resultó interesante que en cada barrio llueva diferente. Estás en un lugar donde llovizna y en otro sector llueve y en otro, nieva«, detalló Rubino.

A partir de los datos de las mediciones en distintos barrios, se elaboran mapas. Foto: Marcelo Martínez

Ese interés y la ausencia de un estudio detallado a escala urbana fue el disparador del proyecto DiLlubya en 2023. Se trata de un proyecto de ciencia ciudadana basado en una red de pluviómetros para monitorear la lluvia en Bariloche y alrededores.

«Aunque no haya formación académica, la gente puede aportar a un proyecto científico. Solo se requerían pluviómetros que no son caros. Así empezamos con amigos, conocidos y familiares y notamos que la gente se enganchaba con la idea y nos empezaban a contactar», contó Rubino.

Hoy, la red cuenta con más de 30 participantes -desde el Llao Llao, Colonia Suiza, Campanario, Don Orione, Lago Moreno, Los Coihues, Villa Catedral, Lago Gutiérrez, El Frutillar, Omega, Reina Mora, Lomas del Cauquén, Rancho Grande, Melipal, Centro, Las Victorias, Las Chacras, Dina Huapi- que fueron capacitados para medir las precipitaciones.

Los impulsores del proyecto armaron un grupo de WhatsApp para avisar ante algún evento -ríos atmosféricos o lluvias muy intensas- que requiera una medición. «Les pedimos a los participantes que vacíen los pluviómetros en caso de alguna lluvia previa. Y cuando termina el evento, mandan los acumulados finales. Así elaboramos las bases de datos y un mapa. Al día de hoy, tenemos registrados más de 65 eventos que seguimos analizando», detalló Granada.

El objetivo del estudio es prever situaciones de emergencia. Foto: Marcelo Martínez

Rubino aclaró que Bariloche registra lluvias o nevadas del este, ríos atmosféricos, frentes fríos e incluso tormentas de verano. «Los datos permitirían detectar, por ejemplo, los barrios más vulnerables ante un evento adverso. Con el cambio climático son cada vez más frecuentes los eventos extremos», argumentó.

¿Por qué se da la diferencia de precipitación a escala urbana? Corresponde a que «la ciudad es muy alargada y se extiende en la transición entre la estepa patagónica y la cordillera. Esta geografía particular suele generar grandes diferencias en la cantidad de precipitación entre los barrios más cercanos a las montañas y los más alejados”.

Granada acotó que una mejor predicción de las precipitaciones puede ayudar a estimar con mayor precisión la acumulación de nieve en cada barrio, lo que “resulta fundamental para la toma de decisiones cotidianas durante el invierno”. “Cuando la isoterma de 0 grados se encuentra a una altitud no muy elevada sobre el nivel del suelo, el tipo de precipitación (lluvia o nieve) puede depender de la intensidad: precipitaciones más intensas pueden enfriar las capas más bajas de la atmósfera, favoreciendo la caída de nieve en lugar de lluvia”, concluyó la astrónoma.

Algunos resultados de los 65 eventos:

-Los investigadores observaron un claro aumento de la precipitación hacia el sudoeste, donde predominan zonas más elevadas. En cambio, al desplazarse desde Llao Llao hacia el este, la precipitación tiende a disminuir gradualmente. Entre el centro de Bariloche y Dina Huapi la precipitación suele disminuir marcadamente.

-Advirtieron que hay lugares donde llueve más y no lo esperaban. En el barrio El Frutillar, por ejemplo, suele llover mucho más ante ciertos eventos que en otros barrios cercanos. En Villa Catedral, en general llueve más que en el resto de los barrios analizados.

Germán y Anahí son investigadores del Conicet y armaron el proyecto de ciencia ciudadana. Foto: Marcelo Martínez

Modelos numéricos

Debido a su formación, Rubino tiene experiencia en métodos numéricos y simulaciones. De esta forma, consideró valioso usar los datos de la red para «hacer una calibración de modelos de alta resolución». «Los modelos de aplicaciones de celulares normalmente te dan un pronóstico cada 25 kilómetros. Pero no alcanza para representar lo que pasa en toda la ciudad. Se requieren modelos de mayor resolución. Por eso, hay que ‘calibrarlos’ para que funcionen mejor en Bariloche», subrayó.

De todos los eventos registrados, aun falta análisis. «Hemos avanzado en calibrar modelos para representar a los ríos atmosféricos que son eventos que descargan mucha lluvia en la zona y generar inundaciones. Arrancamos entonces por esos eventos, definimos un modelo de alta resolución y publicaremos los datos en una revista científica», señaló.