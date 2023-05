Farmacéuticos de Neuquén denuncian atraso en el pago del ISSN y evalúan un paro

Desde el Colegio Farmacéuticos de Neuquén expresaron su preocupación por el atraso en los pagos por parte del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Sostienen que esta situación pone en riesgo que se continúe con la prestación de los servicios a sus afiliados y evalúan ir a paro.

La presidenta del Colegio Farmacéutico de Neuquén, Viviana Quesada, en diálogo con radio LU5 comentó la situación actual que están atravesando las farmacias debido al atraso en los pagos por parte de la obra social provincial, ISSN. En este sentido expresó que actualmente la situación es «complicada y preocupante», al punto de resultar insostenible la prestación de los servicios.

Quesada explicó que hace meses reciben por parte del Instituto los pagos de forma «muy escalonada. Más allá de la buena voluntad que tienen por abonar el servicio, no logran hacerlo por falta de presupuesto». Señaló que el último pago recibido corresponde a una deuda atrasada del mes de marzo donde solo entregaron un 16% de monto.

«Algunas farmacias tenemos entre 15 a 21 días para pagar y este atraso hace imposible reponer la mercadería, teniendo en cuenta la alta cobertura que tiene el Instituto porque no existe otra obra social que tenga un 70% u 80% de cobertura», sostuvo Quesada y agregó: «está bárbaro el servicio a los asociados, pero no pueden cumpir con los prestadores».

Por este motivo, informó que durante la tarde de este miércoles mantendrán una reunión donde se buscarán alternativas para que la atención de la obra social «siga siendo viable», pero no descartan la posibilidad de un paro en caso de no llegar a una solución. «El espíritu nuestro es no ir al paro y sostener la prestación a todos los asociados del Instituto, pero ya es insostenible», puntualizó.