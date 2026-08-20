Felipe Pigna y María O’Donnell llegan a Roca: todo lo que tenés que saber sobre la Feria del Libro 2026

Roca se prepara para vivir cuatro jornadas a pura literatura, cultura y debate. Del 1 al 4 de octubre, el Predio Ferial Municipal (ubicado en calle Cerro Tronador 260) será el escenario de la 8° edición de la Feria del Libro, un clásico del calendario cultural que promete convocar a miles de vecinos de la ciudad y el Valle.

El evento mantendrá su formato de entrada libre y gratuita y sumará a reconocidos autores nacionales como Felipe Pigna, María O’Donnell, Luis Pescetti y Gonzalo Heredia, junto a un nutrido colectivo de hacedores culturales de la región.

«Las novedades son muchas. Vamos a tener gente de mucha relevancia a nivel escritura, poesía y política», adelantó en diálogo con Diario RÍO NEGRO el director de Cultura municipal, Ricardo La Sala. Además, remarcó la fuerte apuesta pedagógica del encuentro: «Tendremos talleres destinados a escuelas de nivel primario, medio y nocturno, junto a presentaciones de escritores y escritoras locales y regionales».

Grilla confirmada: qué ver y a quiénes escuchar día a día

Para organizarse y no perderse nada, la programación principal de autores y artistas nacionales se distribuirá de la siguiente manera:

Jueves 1 de octubre: apertura a puro ritmo y literatura. El reconocido actor y escritor Gonzalo Heredia presentará su novela «Extranjera», mientras que el músico y referente infantil Luis Pescetti desplegará sus canciones y juegos para los más chicos.

apertura a puro ritmo y literatura. El reconocido actor y escritor presentará su novela «Extranjera», mientras que el músico y referente infantil desplegará sus canciones y juegos para los más chicos. Viernes 2 de octubre: jornada de debate e historia reciente. La periodista María O’Donnell brindará una charla centrada en su último trabajo, «Montoneros: una historia visual».

jornada de debate e historia reciente. La periodista brindará una charla centrada en su último trabajo, «Montoneros: una historia visual». Sábado 3 de octubre: tiempo para la reflexión y la ironía. El guionista, humorista y escritor Pedro Saborido expondrá sobre las claves de su libro «Una historia de la felicidad».

tiempo para la reflexión y la ironía. El guionista, humorista y escritor expondrá sobre las claves de su libro «Una historia de la felicidad». Domingo 4 de octubre: cierre de primer nivel. La psicóloga Claudina Kutnowski presentará «Inteligencia laboral: cómo rediseñar tu trabajo en un mundo cambiante». El broche de oro estará a cargo del historiador Felipe Pigna, quien repasará los pasajes cruciales de su libro «76. Una crónica del año que cambió nuestra historia para siempre».

A esta grilla de fondo se le sumarán exposiciones, actividades interactivas y estands de editoriales que funcionarán en simultáneo durante los cuatro días del evento.