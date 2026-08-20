ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Sociedad

Felipe Pigna y María O’Donnell llegan a Roca: todo lo que tenés que saber sobre la Feria del Libro 2026

Del 1 al 4 de octubre, el Predio Ferial Municipal albergará la 8° edición del evento literario más importante de la ciudad. Habrá charlas, talleres para escuelas y destacadas figuras de la cultura. Todo con entrada libre y gratuita.

Redacción

Por Redacción

La expo será en octubre. Foto: archivo Andrés Maripe.

La expo será en octubre. Foto: archivo Andrés Maripe.

Roca se prepara para vivir cuatro jornadas a pura literatura, cultura y debate. Del 1 al 4 de octubre, el Predio Ferial Municipal (ubicado en calle Cerro Tronador 260) será el escenario de la 8° edición de la Feria del Libro, un clásico del calendario cultural que promete convocar a miles de vecinos de la ciudad y el Valle.

El evento mantendrá su formato de entrada libre y gratuita y sumará a reconocidos autores nacionales como Felipe Pigna, María O’Donnell, Luis Pescetti y Gonzalo Heredia, junto a un nutrido colectivo de hacedores culturales de la región.

«Las novedades son muchas. Vamos a tener gente de mucha relevancia a nivel escritura, poesía y política», adelantó en diálogo con Diario RÍO NEGRO el director de Cultura municipal, Ricardo La Sala. Además, remarcó la fuerte apuesta pedagógica del encuentro: «Tendremos talleres destinados a escuelas de nivel primario, medio y nocturno, junto a presentaciones de escritores y escritoras locales y regionales».

Grilla confirmada: qué ver y a quiénes escuchar día a día

Para organizarse y no perderse nada, la programación principal de autores y artistas nacionales se distribuirá de la siguiente manera:

  • Jueves 1 de octubre: apertura a puro ritmo y literatura. El reconocido actor y escritor Gonzalo Heredia presentará su novela «Extranjera», mientras que el músico y referente infantil Luis Pescetti desplegará sus canciones y juegos para los más chicos.
  • Viernes 2 de octubre: jornada de debate e historia reciente. La periodista María O’Donnell brindará una charla centrada en su último trabajo, «Montoneros: una historia visual».
  • Sábado 3 de octubre: tiempo para la reflexión y la ironía. El guionista, humorista y escritor Pedro Saborido expondrá sobre las claves de su libro «Una historia de la felicidad».
  • Domingo 4 de octubre: cierre de primer nivel. La psicóloga Claudina Kutnowski presentará «Inteligencia laboral: cómo rediseñar tu trabajo en un mundo cambiante». El broche de oro estará a cargo del historiador Felipe Pigna, quien repasará los pasajes cruciales de su libro «76. Una crónica del año que cambió nuestra historia para siempre».

A esta grilla de fondo se le sumarán exposiciones, actividades interactivas y estands de editoriales que funcionarán en simultáneo durante los cuatro días del evento.


Temas

Alto Valle

Felipe Pigna

Feria del Libro 2026

Feria del Libro de Roca

Roca

Roca se prepara para vivir cuatro jornadas a pura literatura, cultura y debate. Del 1 al 4 de octubre, el Predio Ferial Municipal (ubicado en calle Cerro Tronador 260) será el escenario de la 8° edición de la Feria del Libro, un clásico del calendario cultural que promete convocar a miles de vecinos de la ciudad y el Valle.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén