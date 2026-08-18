Dolina, Sztajnszrajber y Sietecase: la Feria del Libro 2026 de Neuquén confirmó las figuras nacionales, mirá el cronograma

La XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel” acelera la cuenta regresiva para convertir al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y sus inmediaciones en el epicentro cultural de la Patagonia. Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la gestión municipal confirmó el desembarco de una grilla de alto impacto con referentes del periodismo, la literatura, la filosofía y las artes escénicas nacionales.

Como anticipó este medio, el evento se desplegará del 11 al 20 de septiembre y absorberá las más de 600 postulaciones registradas en su convocatoria, distribuyendo la oferta en tres auditorios en simultáneo, la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia.

En total, la grilla ofrecerá 140 presentaciones de libros, 95 stands comerciales e independientes, 53 actividades educativas y 14 espectáculos familiares con acceso libre y gratuito.

El armado de los stands, carpas y otras activaciones comenzará 15 días antes del evento. «En 10 días más vamos a ver cómo se empieza a levantar la estructura», indicó María Pasqualini en declaraciones radiales.

En paralelo, María Pasqualini confirmó que en septiembre se conocerán los artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2027. «Ahora estamos en proceso licitatorio; a fines de septiembre vamos a dar a conocer artistas», dijo.

La grilla estelar para esta Feria del Libro 2026 en Neuquén: quiénes vienen y cuándo se presentan

El mapa de invitados nacionales abarcará desde transmisiones históricas de radio hasta teatro de vanguardia y debates filosóficos. Según informaron desde la municipalidad de Neuquén a este medio, la lista de autores se conforma por:

Verónica Boix abre el ciclo con el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”.

abre el ciclo con el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”. Reynaldo Sietecase presenta su novela Cabrón (Alfaguara), en una charla mano a mano con la socióloga y periodista Eugenia Zicavo.

presenta su novela Cabrón (Alfaguara), en una charla mano a mano con la socióloga y periodista Eugenia Zicavo. Alejandro Dolina desembarca con su histórico programa La venganza será terrible, combinando humor, filosofía y música en vivo.

desembarca con su histórico programa La venganza será terrible, combinando humor, filosofía y música en vivo. Guillermo Martínez , autor de Crímenes imperceptibles, presentará su nueva novela Un crimen dialéctico (Seix Barral), también moderado por Eugenia Zicavo.

, autor de Crímenes imperceptibles, presentará su nueva novela Un crimen dialéctico (Seix Barral), también moderado por Eugenia Zicavo. Jueves 17 (20:00 hs): Mauricio Kartun , referente indiscutido del dramatismo nacional, dictará la masterclass “Manual de supervivencia teatral”.

, referente indiscutido del dramatismo nacional, dictará la masterclass “Manual de supervivencia teatral”. Martín Sivak encabezará el conversatorio “Periodismo, literatura y memoria”.

encabezará el conversatorio “Periodismo, literatura y memoria”. Pompeyo Audivert presentará la aclamada obra teatral Habitación Macbeth.

presentará la aclamada obra teatral Habitación Macbeth. Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti subirán al escenario con el espectáculo cruzado Historias de amor y de muerte.

subirán al escenario con el espectáculo cruzado Historias de amor y de muerte. Viviana Rivero estará a cargo del cierre de la nómina nacional con la presentación de su reciente novela Ellas (Random House).

Jornadas docentes y el cruce con la historia

El aspecto educativo mantendrá un rol central dentro del predio. Figuras como Verónica Parodi, Istvansch, Guillermo Barrantes y Caterina Radzichewski encabezarán talleres interactivos para alumnos de nivel primario y secundario de la región.

En paralelo, se abrieron las inscripciones para las 12° Jornadas de Reflexión General sobre la Educación, destinadas a docentes y bibliotecarios, que se dictarán del martes 15 al jueves 17 de septiembre (de 18 a 20) con más de 800 inscriptos confirmados.

Asimismo, la impronta conmemorativa de esta edición incluirá una muestra de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a 50 años del último golpe de Estado, mientras que el Museo Paraje Confluencia alojará una exposición inédita sobre el paso de Jorge Luis Borges por Neuquén, complementada con una sala de lectura borgeana abierta al público.