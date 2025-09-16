Femicidio de Jessica Scarione en Neuquén: la mujer ya había sufrido violencia de género en el 2023

Mientras la investigación por el femicidio de Jessica Scarione (36) sigue su curso en Neuquén, un nuevo dato reveló que la mujer había sufrido violencia de género desde el año 2023 y que incluso llegó a ingresar a un refugio para víctimas a raíz de los actos de su pareja, Luis Alberto Espinoza (45), hoy prófugo y principal sospechoso del crimen.

Scarione fue hallada muerta el sábado al mediodía por un familiar en una vivienda ubicada sobre calle El Maíz, en la zona de Colonia Rural Nueva Esperanza. El caso, que conmociona a Neuquén, está en manos de la fiscal Lucrecia Sola, quien confirmó que se trata de un presunto femicidio.

La Policía de Neuquén difundió un alerta de búsqueda con sus características físicas de Espinoza quien mide 1,63 metros, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello y ojos oscuros. Pese a los operativos desplegados, aún no se registraron resultados positivos en su localización.

La autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, determinó que Scarione murió a causa de una herida de arma de fuego que provocó una hemorragia externa masiva tras lesionar la arteria ilíaca. Además, el cuerpo presentaba lesiones superficiales compatibles con el uso de un arma blanca.

Fuentes policiales detallaron que el cuerpo de la víctima tenía heridas compatibles con al menos dos disparos, además de cortes superficiales. Estos datos, sumados a los antecedentes de violencia, refuerzan la hipótesis de un femicidio en el marco de un vínculo de pareja.

La fiscal Sola ordenó la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos, además de nuevas pericias en la escena del crimen. También se dispuso el secuestro de objetos de interés para la investigación.

Familiares y allegados de Scarione expresaron su dolor y reclamaron justicia y la captura inmediata de Espinoza, a quien consideran responsable directo del asesinato.

El femicidio de Jessica Scarione se suma a una serie de crímenes de género que mantienen en alerta a la región. El caso volvió a instalar con fuerza el reclamo por políticas de prevención y protección en situaciones donde ya existían antecedentes.