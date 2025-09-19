Imputaron a Luis Espinoza por el femicidio de su pareja, Jessica Scarione, cometido en Neuquén capital

Luis Alberto Espinoza permanecerá detenido durante seis meses porque el juez de garantías Raul Aufranc le impuso este viernes la prisión preventiva por ese plazo. (foto Matías Subat)

Luis Alberto Espinoza escuchó sentado en el banquillo de los acusados el crudo relato de la fiscalía, que le atribuyó haber sido el autor del femicidio de su pareja Jessica Scarione, cometido el 12 de septiembre último, en una vivienda del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén capital.

La fiscal Lucrecia Sola reconstruyó la relación entre el imputado y la víctima, que comenzó por el 2021. Contó que fue una convivencia marcada por la violencia de genero, con varias intervenciones de un juzgado de Familia y medidas cautelares que no tuvieron efecto, informaron fuentes judiciales a Diario RÍO NEGRO.

De acuerdo al relato de la fiscalía, el sospechoso efectuó varios tiros con un arma de fuego de grueso calibre el 12 de septiembre último. El ataque sucedió en la vivienda donde la pareja convivía. La fiscalía dijo que los tiros se escucharon en una cámara de seguridad exterior del domicilio de un vecino, que aportó esa dato a los investigadores.

La defensora pública Laura Giuliani asistió al imputado en la audiencia que se hizo este viernes. (foto Matías Subat)

Un tiro que provocó una hemorragia letal

Uno de esos proyectiles impactó en el abdomen de Scarione. Las fuentes comentaron que la fiscalía reveló que la víctima no murió en el momento, porque sufrió una hemorragia masiva letal, según el informe preliminar de la autopsia. Esa fue una de las pruebas que la fiscalía mencionó para sostener los cargos contra Espinoza, en la audiencia que se hizo este viernes en la Ciudad Judicial de la capital neuquina.

El homicidio se conoció días más tarde, con el hallazgo del cuerpo en el interior de la vivienda donde convivía la víctima con el sospechoso. Pero Espinoza no estaba en el domicilio. Huyó.

El hombre estuvo oculto durante varios días hasta que personal policial lo ubicó y lo detuvo el miércoles por la tarde.

Según la fiscalía, Luis Alberto Espinoza huyó tras cometer el femicidio y la Policía lo detuvo el miércoles por la tarde, en el basural de Senillosa. (foto Matías Subat)

La fiscalía entiende que se trató de un femicidio

La fiscalía calificó de manera provisoria el hecho atribuido a Espinoza como un homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego. Esa calificación penal solo prevé la prisión perpetua. Al imputado lo asistió en la audiencia la defensora oficial Laura Giuliani, que no cuestionó los cargos formulados ni la calificación legal, según las fuentes.

El juez Raul Aufranc admitió los cargos formulados por la fiscalía y habilitó la investigación del caso por seis meses.

La fiscalía pidió al magistrado que le impongan la prisión preventiva por seis meses porque advirtió que había riesgos procesales, como el entorpecimiento de la investiugación y, sobre todo, el de fuga.

El juez Raul Aufranc admitió los cargos formulados por la fiscalía y le impuso seis meses de prisión preventiva. (foto Matías Subat)

La prisión preventiva para neutralizar riesgos procesales

Advirtió que tras cometer al femicidio, el sospechoso se mantuvo oculto hasta que fue atrapado por la Policía en un sector del basural de Senillosa. También describió acciones de entorpecimiento de la investigación, como ocultar el arma.

Y recordó que Espinoza tiene antecedentes condenatorios. La fiscalía citó que en 2017 se declaró una primera reincidencia por el delito de robo y tuvo una declaración de rebeldía. La defensa no se opuso.

El juez aceptó el planteo de la fiscalía. Evaluó que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Por eso, le impuso la prisión preventiva a Espinoza por seis meses. En la audiencia hubo familiares de la víctima.