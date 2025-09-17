Femicidio de Jessica Scarione en Neuquén: atraparon a la pareja, el único sospechoso

La investigación por el femicidio de Jessica Noemí Scarione, de 36 años, sumó un hecho clave este miércoles con la captura de su expareja, Luis Alberto Espinoza, de 54 años, quien estaba prófugo desde el fin de semana y era el principal sospechoso del crimen.

Scarione fue asesinada entre el sábado y el domingo en una vivienda de Colonia Rural Nueva Esperanza, donde recibió dos disparos dentro de la vivienda que compartía con Espinoza.

Desde entonces, la fiscal Lucrecia Sola encabezó la investigación por femicidio, mientras la Policía de Neuquén desplegó varios operativos para dar con el sospechoso.

El vínculo entre la víctima y el sospechoso estuvo atravesado por denuncias previas, episodios de violencia física, verbal y amenazas de muerte, según confirmaron fuentes judiciales. Diversos dispositivos estatales habían intervenido en el caso en el marco de medidas de protección.

El 24 de agosto pasado, Scarione había denunciado a Espinoza por maltrato físico y verbal, y agregó que había sido amenazada con un arma de fuego. La investigación busca determinar si esa misma arma fue utilizada en el femicidio.

Espinoza estaba en Senillosa

Tras varios días de intensa búsqueda, Espinoza fue finalmente capturado en Senillosa, a poco más de 40 kilómetros de la escena del crimen. Aunque no se brindaron precisiones sobre el operativo, fuentes judiciales confirmaron a este diario que el hombre fue puesto a disposición de la justicia.

La detención de Espinoza constituye un avance central en la causa, que sigue bajo investigación para determinar con precisión cómo se produjo el ataque y cuáles fueron las circunstancias previas al femicidio.

Como ya informó este medio, Scarione sufría violencia de su pareja desde hace varios años, incluso registrando un ingreso a un refugio de mujeres en el año 2023.