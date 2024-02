Feria de ropa solidaria: usuarios de Salud Mental de Roca emprenden para recaudar fondos

Un grupo de usuarios de Salud Mental del Hospital Francisco López Lima organizaron una iniciativa para poder cubrir sus necesidades básicas y actividades que realizan en lo cotidiano en el servicio e invitan a la comunidad a sumarse mediante donaciones.

Con una feria de ropa usada, se apuestan todos los días en horas de mañana en la entrada del hospital para vender las prendas donadas y recolectadas en buen estado y a buen precio. Con esos fondos, adquieren recursos para sus talleres y algunos que pasan necesidades, se ocupan de lo propio.

«Son varios los pacientes que usufructúan esa actividad y es interesante. La usan por varios motivos, básicamente varios de ellos para resolver algunas necesidades materiales que tienen en el día a día», comentó un profesional del servicio.

Entre las necesidades de algunos de los pacientes, se encuentran la difícil situación por la carencia de medicación y psicofármacos que aún no están legando al hospital. Algunos presentaron amparos y consiguieron que durante tres meses les cubran los remedios, pero no fue igual para todos. «Algunos siguen con la misma situación de no poder solventar la medicación», agregó el trabajador de salud.

Los espacios grupales que realizan en Salud Mental son varios, como el grupo «Árbol» de múltiples actividades, «AnalisArte» (artes visuales), «Hay red» (actividad física), «¿Y qué ocurrió?» (literario), «Agikasmentes» (teatro), «Los alevines» (pesca recreativa), de costura y tejido, entre otros.

Además, recaudan dinero para un campamento que realizarán a fin de mes como parte de las actividades programadas en el área.