Protesta de pacientes y familiares de Salud Mental en Roca: «Nos están descartando como si fuéramos un número»

La situación con el sistema de salud se torna más preocupante con el pasar de los días en Roca, la falta de insumos golpea a todos los sectores y afecta gravemente el tratamiento de miles de pacientes. Si bien la lista con faltantes de medicamentos es larga, lo que más preocupa son aquellos que responden la demanda de Salud mental.

Este jueves familiares, usuarios y trabajadores sociales de Salud Mental se autoconvocaron para realizar una protesta y exigir que se normalice el abastecimiento de medicamentos de manera urgente. Su recorrido para visibilizar la situación comenzó en la dirección del hospital Francisco López Lima continuó hacia la Ciudad Judicial de Roca y se prevé como punto de encuentro final, la sede de gobierno.

Sandra una de las pacientes explicó a Diario RÍO NEGRO que en esta ocasión se acercaron al Ciudad Judicial para presentar una nota redactada y firmada por todos los afectados. El objetivo de la nota es recibir un acompañamiento para que puedan cuanto antes obtener una solución, pero también exigen que se implemente medidas que prevean la situación y no tener que enfrentarse a la falta de medicamentos. «Hay días que si tenemos, hay días que no. No podemos estar así», destacó.

Por su parte, Mauricio Contreras, trabajador social del servicio de Salud Mental comunitaria, informó que hace dos meses atraviesan este momento crítico, pero aseguró que hace 15 días todo se tornó más complicado.

«Falta de todo y decirles a los pacientes que no hay medicamentos es angustiante. El miedo se hace presente en ellos, hay procesos de estabilidad que nos llevó mucho tiempo y con esto se vuelve a repetir situaciones de crisis», señaló.

Contreras detalló que llegaron a la dirección de hospital para dialogar con autoridades, pero los recibió un trabajador administrativo que solo repitió respuestas brindadas en ocasiones anteriores, «no hay plata». Por ello desde ahí se trasladaron a la sede judicial para luego dirigirse hacia las oficinas de Gobierno.

Familiares y usuarios de Salud Mental exigen su derecho

La crisis hospitalaria mantiene en vilo a familiares y usuarios, sobre todo cuando desde Gobierno aún no se muestran soluciones entorno a la salud pública.

Denis, padre un usuario del servicio, forma parte del reclamo en Roca y resaltó que es necesario que el Estado tome conocimiento de cómo con el paso del tiempo, la situación se agrava. «Nos están descartando como si fuéramos un número. Siempre que hablamos nos dicen que no se puede porque no hay plata y no puede suceder, la salud es un derecho», criticó y agregó: «Acceder a la medicación y a la salud, es un derecho que debe cubrir el Estado».

Sebastián, usuario del servicio, también se sumó a la medida y señaló que él recibe una medicación que cuesta cerca de los 100 mil pesos a la cual tiene acceso gracias a que su madre es usuaria de PAMI, pero sostiene que si no fuera por ello, hoy estaría en la misma situación que los demás.

«Hay faltantes en todo el hospital, no solo en Salud Mental, porque falta hasta gaza. Esto es una falta de respeto para la ciudadanía y no pueden venir con la excusa de que no hay dinero porque es totalmente falso», criticó.