Festejos en Roca, Bariloche y Viedma: más de 15.000 participantes celebraron el día de las Personas Mayores

Más de 15.000 adultos y adultas mayores participaron de tres jornadas inolvidables en Viedma, General Roca y San Carlos de Bariloche. (Foto: gentileza)

Más de 15.000 adultos y adultas mayores de Río Negro participaron en una serie de festejos organizados por el Gobierno, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Las actividades se desarrollaron entre el 1 y el 3 de octubre en las ciudades de Viedma, Roca y Bariloche.

Los eventos contaron con una fuerte presencia artística, que incluyó la participación del Ballet Folclórico Criollo Valet de General Roca, músicos locales y shows centrales a cargo de Sele Vera y Los Pampas y Antonio Ríos.

“Lo que más nos llena de orgullo es que nuestros adultos mayores hayan sido protagonistas de jornadas que los homenajearon de la mejor manera”, destacó el secretario de Políticas Públicas y Personas Mayores, Fernando Henríquez. El funcionario también agradeció «a las familias que acompañaron, a los artistas que brillaron en cada escenario y a las comunidades que hicieron posible este gran reconocimiento”.

Más de 2.000 personas mayores viajarán a Las Grutas, Bariloche, El Cóndor y la Región Sur

Desde la Secretaría se extendió un agradecimiento al gobernador Alberto Weretilneck y al exministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Muena, por haber aprobado y apoyado el proyecto.

Hubo bandas en vivo. (Foto: gentileza)

El comunicado oficial detalló que estas jornadas se enmarcan en un trabajo que se sostiene durante todo el año a través de distintos programas. Entre ellos, se mencionaron el Programa de Protección al Adulto Mayor (PAM), que brinda asistencia alimentaria y económica; el fortalecimiento de los centros de jubilados con más de 300 talleres activos; y el relanzamiento de un programa de turismo que, en una primera etapa, permitirá que más de 2.000 personas mayores viajen a Las Grutas, Bariloche, El Cóndor y la Región Sur.

“Estos tres días nos muestran el camino: queremos una provincia donde nuestros adultos mayores se sientan reconocidos, acompañados y protagonistas”, concluyó Henríquez.