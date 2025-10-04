Bariloche se prepara para un festival de teatro con más de 20 obras de cinco países

Del 6 al 12 de octubre, Bariloche será la sede de una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Nevadas Escénicas. Bajo el lema “Río Negro en escena”, el evento contará con más de veinte producciones artísticas de España, Brasil, Uruguay, Francia y diferentes provincias de Argentina.

Según informaron desde la organización, el festival busca consolidarse como un punto de encuentro y formación en la Patagonia. La programación se desarrollará principalmente en la Sala Teatrantes del Teatro Público, aunque también habrá funciones en la Escuela Municipal de Arte La Llave, MOMA, el Centro Cultural El Negro, la Sala El Brote y la Usina Cultural del Centro Cívico.

La presentación oficial se realizó en el nuevo Museo Memorial Malvinas. Allí, el subsecretario de Industrias Creativas de Río Negro, Julián Chalde, destacó la importancia del evento para la ciudad. «Este año son más de 20 funciones, lo que muestra la fuerza cultural que viene creciendo», señaló el funcionario, y agregó que estas actividades consolidan una «agenda cultural potente y articulada» que se suma a los atractivos turísticos de Bariloche.

Por su parte, la directora artística del festival, Virginia Fdelm, subrayó el carácter federal e internacional de la propuesta. Explicó que el Nevadas Escénicas se construye «con compañías de todo el país, pero con una fuerza patagónica muy fuerte». Además, mencionó las alianzas estratégicas con instituciones como el Consulado de Chile, la Corporación Cultural de Puerto Montt y mercados culturales como Girart y MICA, que facilitan la proyección de los artistas locales.

Las entradas para las funciones y talleres ya se encuentran disponibles. Desde la organización detallaron que se pueden adquirir «pasaportes» con beneficios exclusivos o comprar las entradas físicas una hora antes de cada función en las salas correspondientes. Toda la programación se puede consultar en el sitio web www.nevadas.com.ar.