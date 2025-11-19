Fiesta de la Confluencia 2026: «Costo cero» para el municipio Neuquén y un impacto económico positivo de $65.000 millones

La próxima edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, que se realizará en Neuquén capital, tendrá un «costo cero» para las arcas municipales, según confirmó María Pasqualini, Jefa de Gabinete de la ciudad en diálogo con RÍO NEGRO RADIO. Este esquema de financiación, sustentado en aportes privados y la gestión de una productora, busca generar un impacto económico proyectado en 65.000 millones de pesos en la región, tras la licitación del festival. El evento, de acceso libre y gratuito, ya reveló parte de su esperada grilla artística.

Escuchá a María Pasqualini, jefa de Gabinete de Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO:

Pasqualini detalló que la financiación del festival proviene de patrocinadores, la venta de tickets para el sector preferencial y la organización de rifas conjuntas con el gobierno provincial.

«La fiesta fue licitada, hay una productora (Fenix), Neuquén es el único municipio que tiene una fiesta nacional licitada con costo cero. Es decir, que la productora se encarga de todo lo que es la contratación de artistas», explicó.

Este modelo de gestión privada permite que el municipio no destine fondos públicos directos a la contratación de artistas ni a la infraestructura principal. Desde la comuna destacaron que las gestiones buscan mitigar las polémicas habituales sobre el gasto municipal en espectáculos masivos.

El derrame económico estimado de 65.000 millones de pesos representa un crecimiento significativo respecto a los 50.000 millones registrados en la edición anterior del evento. Esta importante inyección de capital impactará directamente en sectores clave de la economía local y regional, como la gastronomía, la hotelería y los emprendedores. El objetivo principal es potenciar el desarrollo económico y el turismo en la zona.

Quiénes son los artistas confirmados para la Fiesta de la

Pasqualini adelantó los primeros cinco nombres de la grilla principal que se anunciarán formalmente, cubriendo diversos géneros musicales. Entre los artistas confirmados se destacan:

Trueno

FMK

Luck Ra

La Bersuit Vergarabat

L a Beriso

Luciano Pereyra

Migrantes

«El 28 de noviembre, en el lanzamiento oficial en Buenos Aires, vamos a anunciar más artistas y, posteriormente, durante la primera semana de diciembre», aseguró Pasqualini en diálogo con RÍO NEGRO RADIO y generando gran expectativa.

Además de los recitales, la Fiesta de la Confluencia incluirá diversas novedades y atracciones para los asistentes. Entre ellas, se menciona el sorteo de vehículos que abarcan desde autos y camionetas hasta monopatines y motos eléctricas. También se prevé la instalación de una muestra interactiva en colaboración con el Domuyo, enriqueciendo la propuesta cultural del festival.