Fiesta del Folklore y la Familia: ahora es nacional y Choele se prepara para vivirlo con todo

Por primera vez y después de más de medio siglo de ediciones provinciales, Choele Choel vivirá un hecho histórico: la primera edición nacional de la Fiesta del Folklore y la Familia. La localidad se prepara para un fin de semana a puro festejo. Natalia Pastorutti, Vilma Palma e Vampiros y Los Palmeras, son algunos de los artistas que brillarán en el escenario.

El tradicional festival que marcó generaciones finalmente ascendió de categoría y hoy se posiciona como uno de los grandes eventos culturales del país. La ciudad cabecera del Valle Medio ya siente el pulso de un acontecimiento que promete mover la aguja turística y económica de toda la región.

El evento se desarrollará como siempre en el predio ubicado sobre la avenida San Martín, un espacio verde planificado hace cinco años se transforma por estas horas en un parque anfitrión que alojará a miles de visitantes, artesanos, emprendedores y familias.

Las estructuras crecen y el aire empieza a tomar ese aroma particular que solo tienen las grandes fiestas populares argentinas. Una grilla que combina tradición, masividad y artistas que hoy marcan el pulso musical del país.

La primera edición nacional apostó fuerte a artistas de renombre y la grilla se llena de cantantes y bandas que hacen bailar a todos.

La grilla principal convive con otra apuesta estratégica: el festival sumará un segundo escenario destinado a peñas, músicos emergentes y propuestas tradicionales. Además, se presentarán los artistas regionales seleccionados en el certamen organizado por la Municipalidad, un espacio que potencia el talento local y lo proyecta ante miles de espectadores.

La organización lanzó un bingo millonario que desató una verdadera fiebre en todo el Valle Medio: dos autos 0 km y más de 75 millones de pesos en premios. Los sorteos se realizarán dentro del mismo predio, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos paralelos de la fiesta.

En paralelo, según informó la organización, los foodtrucks y puestos gastronómicos se encuentran prácticamente agotados. Solo quedan algunos espacios disponibles.

La propuesta culinaria incluirá sabores regionales, opciones para toda la familia y una oferta pensada para acompañar cada noche de espectáculo.

La declaración como fiesta nacional no es solo un título: es un salto de escala. Choele se ubica así en el mapa grande de las celebraciones argentinas, en un lugar al que solo se llega con trayectoria, identidad y consolidación.

Grilla de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia

Viernes 5: Los Cuatro de Córdoba, emblema del folklore festivo con más de cinco décadas de escenarios, serán los primeros en pisar el escenario mayor. Les seguirán Los Nocheros, históricos referentes del folklore romántico que vendieron millones de discos en Latinoamérica. La noche cerrará con BM, el artista que hoy lidera el cruce entre cumbia y pop urbano y que arrastra audiencias jóvenes en todas las plataformas.

Sábado 6: El segundo día tendrá sabor a clásico y a cumbia santafesina. Los Palmeras, probablemente la banda más popular del país, llegarán con su arsenal de hits que ya son patrimonio cultural argentino. Junto a ellos, estará Natalia Pastorutti, una de las voces que hoy renuevan el folklore con frescura, talento y una estética moderna que pisa fuerte en los grandes festivales.



Domingo 7: El cierre será una mezcla perfecta de nostalgia y fiesta. Vilma Palma e Vampiros banda insignia de los ’90 con éxitos que cruzaron fronteras, traerá el rock-pop que marcó a toda una generación. Y el broche final quedará a cargo de Dale Que Va, una de las agrupaciones tropicales más convocantes de los últimos años.