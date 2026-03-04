Fiesta del Tomate 2026 en Lamarque: Angela Leiva, La Delio Valdez, y Desakta2 entre los artistas confirmados

Lamarque ya palpita la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción 2026. El evento, que es símbolo de la horticultura argentina, confirmó su cronograma de actividades y una cartelera musical de primer nivel para las cuatro jornadas que se desarrollarán en torno a la emblemática Plaza Santa Genoveva.

Grilla de artistas confirmados

La organización apuesta a una oferta variada que incluye cumbia, cuarteto y folklore. Los artistas principales que pasarán por el escenario mayor son:

Ulises Bueno

La Delio Valdez

Ángela Leiva

Lázaro Caballero

Desakta2

Sharon y los Camperos del Chamamé

Fechas y precios de las entradas

Para esta edición, se estableció un esquema de valores diferenciados según la noche, manteniendo la tradición de una jornada con acceso libre.

Jueves 12 de marzo: Entrada libre y gratuita .

Entrada . Viernes 13 de marzo: $15.000.

$15.000. Sábado 14 de marzo: $15.000.

$15.000. Domingo 15 de marzo: $10.000.

Dónde comprar: Los tickets se pueden adquirir de forma presencial en la ciudad de Lamarque, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs, en el Centro Cultural y en la Municipalidad.

Tradición, «Tomatina» y concursos

Más allá de los shows musicales, la fiesta —que ostenta el rango de Nacional desde 1994— ofrecerá sus clásicos atractivos vinculados a la producción:

La Tomatina: La divertida y tradicional guerra de tomates.

La divertida y tradicional guerra de tomates. Concursos: Competencias de salseada y embaladores de tomate.

Competencias de salseada y embaladores de tomate. Feria y Sabores: Patios gastronómicos, ferias de artesanos y espacios recreativos para la familia.

La celebración también rinde homenaje a la historia local, destacando el aporte de la comunidad coreana instalada en la zona desde los años 60, fundamental para el desarrollo del cultivo en el Valle Medio.