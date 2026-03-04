Fiesta del Tomate 2026 en Lamarque: Angela Leiva, La Delio Valdez, y Desakta2 entre los artistas confirmados
Río Negro se prepara para su celebración mayor del 12 al 15 de marzo. Con figuras como Ulises Bueno y La Delio Valdez, la ciudad del Valle Medio será el epicentro del homenaje a la producción. Conocé los precios por día.
Lamarque ya palpita la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción 2026. El evento, que es símbolo de la horticultura argentina, confirmó su cronograma de actividades y una cartelera musical de primer nivel para las cuatro jornadas que se desarrollarán en torno a la emblemática Plaza Santa Genoveva.
Grilla de artistas confirmados
La organización apuesta a una oferta variada que incluye cumbia, cuarteto y folklore. Los artistas principales que pasarán por el escenario mayor son:
- Ulises Bueno
- La Delio Valdez
- Ángela Leiva
- Lázaro Caballero
- Desakta2
- Sharon y los Camperos del Chamamé
Fechas y precios de las entradas
Para esta edición, se estableció un esquema de valores diferenciados según la noche, manteniendo la tradición de una jornada con acceso libre.
- Jueves 12 de marzo: Entrada libre y gratuita.
- Viernes 13 de marzo: $15.000.
- Sábado 14 de marzo: $15.000.
- Domingo 15 de marzo: $10.000.
Dónde comprar: Los tickets se pueden adquirir de forma presencial en la ciudad de Lamarque, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs, en el Centro Cultural y en la Municipalidad.
Tradición, «Tomatina» y concursos
Más allá de los shows musicales, la fiesta —que ostenta el rango de Nacional desde 1994— ofrecerá sus clásicos atractivos vinculados a la producción:
- La Tomatina: La divertida y tradicional guerra de tomates.
- Concursos: Competencias de salseada y embaladores de tomate.
- Feria y Sabores: Patios gastronómicos, ferias de artesanos y espacios recreativos para la familia.
La celebración también rinde homenaje a la historia local, destacando el aporte de la comunidad coreana instalada en la zona desde los años 60, fundamental para el desarrollo del cultivo en el Valle Medio.
