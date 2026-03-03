Rodrigo Tapari y Los Dragones tocarán gratis en Fernández Oro: cuándo se festejará el Carnaval de Oro 2026

Fernández Oro confirmó la realización del Carnaval de Oro 2026 con dos jornadas abiertas al público. El evento se llevará adelante en el Predio del Ferrocarril, con entrada libre y gratuita, y contará con recitales de reconocidos artistas de la movida tropical, además de propuestas gastronómicas y la feria de emprendedores.

Según informó la organización del evento, el carnaval se realizará los días sábado 14 y domingo 15 de marzo. La programación incluye artistas invitados yactividades para toda la familia.

Carnaval de Oro 2026 en Fernández Oro: artistas confirmados y actividades gratuitas

El día inagural se subirán al escenario Antho Mattei y Los Dragones, quienes harán vibrar al predio a pura cumbia. Mientras que el cierre estará a cargo del ex Ráfaga, Rodrigo Tapari, que deleitará con sus hits al público del Alto Valle.

Desde la organización destacaron que es una edición con una grilla pensada para públicos de distintas edades con acceso libre y gratuita.

El Carnaval de Oro 2026 se realizará el 14 y 15 de marzo en el Predio del Ferrocarril. Foto: archivo.

La propuesta invita a la comunidad del Alto Valle a disfrutar de dos noches consecutivas con espectáculos en vivo y actividades recreativas. El predio está ubicado sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 1181.

Es un espacio situado en el centro de la ciudad, en la intersección de la Avenida César Cipolletti e Hipólito Yrigoyen.