Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche: carrera de mozos con magia, historia y adrenalina

Minutos antes de las 16, las mozas se ubicaron sobre la línea de largada en el zigzag de la calle Rolando y esperaron la señal. Con un nerviosismo notable, sostenían una bandeja con una mano y miraban hacia el lago Nahuel Huapi. A pocos metros, gran cantidad de familiares, integrantes del gremio gastronómico, turistas y barilochenses curiosos esperaban la vuelta de la carrera de mozos que coronó la edición 53 de la Fiesta Nacional de la Nieve durante la primera jornada.

La sirena de una autobomba de Bomberos empezó a sonar y alguien por altoparlante hizo la cuenta regresiva: “¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno!”. De esta forma, se daba inicio a una de las competencias más tradicionales de Bariloche.

Tras superar la bajada de la calle empinada, los participantes cruzaron Moreno y continuaron hasta Mitre a paso rápido. Sin correr. Porque esa era una de las consignas. Mucha gente corría al ritmo de los mozos tomando fotografías. En la arteria principal debieron zigzaguear alrededor de unas mesas hasta finalmente llegar a los arcos del Centro Cívico donde el publico presente estallaba en aplausos.

1/ 2 La carrera de mozos arrancó pasadas las 16. Foto: Marcelo Martinez 2/ 2 Los mozos demostraron sus habilidades. Foto: Marcelo Martinez

Unos 20 minutos después, fue el turno de los hombres, categoría master (de 46 a 70 años) y por último, la categoría de 18 a 45 años. El tramo tenía unos 250 metros.

Los participantes debían cargar una bandeja con dos latas, una botella pequeña y un vaso medio cargado. Pero con una sola mano. Un grupo de fiscales los seguía de cerca y si observaban que alguno sostenía la bandeja con las dos manos o acomodaba algo quedaba descalificado. Otra condición es que nada se volcara. Por eso, no necesariamente el que primero que llegaba resultaba ganador.

La primera carrera de mozos se realizó el 2 de agosto de 1970 para celebrar el día del trabajador gastronómico. En esa oportunidad, los mozos debían bordear la plaza del Centro Cívico. “En 1999, cuando asumí el gremio, un día pasaba por la calle Moreno y al mirar el zigzag de Rolando, pensé: ‘¿Y si lo hacemos acá?’. Así comenzamos con el circuito que demanda una gran habilidad del mozo”, recordó Ovidio Zuñiga, asesor de Uthgra Bariloche.

1/ 2 Los mozos eran seguidos de cerca por un grupo de fiscales. Foto: Marcelo Martinez 2/ 2 El público seguía a paso rápido a los participantes de la carrera. Foto: Marcelo Martinez

La carrera de mozos se realizó de manera ininterrumpida hasta 2016. Tras el regreso este año, registró 63 inscriptos.

Nadia Mayorga es moza del hotel Sol desde hace 4 años y soñaba con participar del evento. “Cursé para moza profesional y me terminó gustando el rubro gastronómico. Me anoté porque es una buena manera de sumar experiencia: la clave es dar pasos largos y tratar de equilibrar la bandeja. Hay que caminar con velocidad aunque no se puede correr”, dijo la mujer de 31 años.

Alvial Malvina compitió en la carrera de mozos por primera vez y lideró la categoría Damas. “Siempre había querido competir. Y como estoy habituada a bajar por Rolando, no lo dudé. La diferencia era cargar la bandeja. Más allá de los premios, esto es una tradición y una forma de conocernos todos los mozos”, destacó la mujer de 30 años.

1/ 2 Hubo 63 inscriptos en la carrera de mozos. Foto: Marcelo Martinez 2/ 2 La primera carrera de mozos se realizó el 2 de agosto de 1970 para celebrar el día del trabajador gastronómico. Foto: Marcelo Martínez

Hugo Mariluan, otro de los participantes, aseguró que no participaba en el evento desde hacía 9 años. “Quise anotarme para que mi nena de 3 años vea qué hace el papá. Mi chiquita está ahí abajo esperando que pase”, contó este hombre de 41 años que ingresó como bachero al restaurante del aeropuerto en 2004 y empezó a trabajar como mozo, tres años después.

El primer premio para cada categoría fue de 200 mil pesos; 150 mil pesos para el segundo puesto y 50 mil, para el tercero.

Al término de la carrera, seis mozos repartieron 2.500 tragos sin alcohol a quienes recorrían la calle Mitre.

Leandro Quiñelen lideró la categoría «Libres Caballeros», seguido por Eduardo Ulloa y Lautaro Álvarez.

Alfredo Jaramillo se llevó el primer puesto en la categoría «Caballeros Master». El segundo puesto fue para Rodrigo Huenchullan y luego, Hugo Canale.

Alvial Malvina lideró entre las damas, seguida por Camila Payllalef y Mariana Sanchez.