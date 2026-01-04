Fiesta Nacional del Río 2026 en Viedma: quiénes son los artistas que encabezarán los shows

La Fiesta Nacional del Río se realizará en Viedma el 17 y 18 de enero, con sede en el Parque Ferreira, y tendrá dos ejes centrales: una fuerte presencia artística y una agenda especial atravesada por la histórica Regata del Río Negro, junto a propuestas deportivas y recreativas durante todo el fin de semana.

En el escenario principal se presentarán artistas nacionales junto a proyectos locales y regionales, en una programación pensada para distintos públicos y estilos, mientras la actividad náutica le dará a la celebración su marco tradicional sobre el río.

Lit Killah: el fenómeno urbano que abre el escenario

El sábado, el escenario principal tendrá como plato fuerte a Lit Killah, uno de los artistas más populares del movimiento urbano argentino.

Con hits que superan millones de reproducciones, combina trap latino, R&B, reguetón, jazz y freestyle rap, además de colaborar con grandes figuras del género. Su show promete una puesta moderna, coreografías y un repaso por los temas que lo llevaron a llenar escenarios en todo el país.

Para el público más joven —y para quienes siguen el mundo del freestyle y las plataformas digitales—, será uno de los momentos más esperados del fin de semana.

La Konga: cumbia para un cierre multitudinario

El domingo, la fiesta tendrá un cierre bailable de la mano de La Konga, la banda cordobesa que convirtió la cumbia romántica en un fenómeno de alcance nacional.

Con su repertorio de duetos, reversiones y clásicos recientes, el grupo llega con un show pensado para cantar y bailar en familia, consolidando el espíritu popular que caracteriza a la Fiesta del Río.

Además de los nombres nacionales, la fiesta reforzará su identidad con bandas y proyectos culturales de la ciudad y distintas localidades rionegrinas.

Habrá música en vivo, danza, intervenciones artísticas y propuestas que reflejan el trabajo que se desarrolla durante todo el año en el ámbito cultural. La idea —señalan desde el municipio— es que la fiesta sea también una vidriera para los talentos locales.

La fiesta y la regata: dos celebraciones que se encuentran

Mientras el público disfruta de los shows, el fin de semana estará atravesado por la llegada de la Regata Internacional del Río Negro, que cumple medio siglo.

En torno a ese hito se programaron actividades náuticas, bautismos en kayak y SUP, cruce del río, triatlón y competencias promocionales para niños y adolescentes.

El Parque Ferreira volverá a concentrar el movimiento:

Escenario mayor.

Gastronomía y cerveceros artesanales.

Feria de artesanos y productores.

Muralismo y propuestas recreativas.

Parque de diversiones para las infancias.

Las inscripciones para participar como gastronómicos, productores o artesanos continúan abiertas de manera online, mediante el enlace oficial: linktr.ee/fiestasnacionales.viedma.