Viedma abrió la temporada de verano y se anunció la Fiesta del Río para enero

La Municipalidad de Viedma abrió la temporada de verano 2025/2026 con un acto en el Paseo de los Artesanos del balneario El Cóndor con la participación de autoridades y vecinos del lugar.

Durante la celebración se confirmó la realización en la capital provincial de la Fiesta Nacional del Río para el 17 y 18 de enero próximo, en el marco de la llegada de la quincuagésima edición de la Regata del Río Negro; mientras que la Fiesta Nacional del Mar y del Acampante se trasladará a la primera quincena de febrero en la villa marítima.

El acto contó con la presencia del intendente Marcos Castro y los integrantes de su gabinete, concejales, legisladores provinciales, referentes del sector turístico local y gastronómico local y vecinos de la villa.

El subsecretario de Deportes, Marcelo Barra, anunció el inicio de las cuatro colonias de vacaciones: de niños, de adultos, de personas con discapacidad y la de El Cóndor, como así también habrá actividades de las escuelas deportivas de verano y las que se llevarán a cabo de los distintos paradores de Viedma y El Cóndor.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Fernando Mántaras, anunció que el lunes se abrirá la convocatoria municipal para artistas y elencos que busquen integrar la programación de verano. Entre las actividades ya previstas se destacan el “Ciclo de Circo de Primera”, el “Escenario Abierto”, espectáculos en El Cóndor y los barrios de Viedma, además de la apertura de museos en horarios adaptados a la temporada.

El subsecretario de Turismo Sergio Rodríguez brindó un panorama general de la temporada, destacando el trabajo conjunto entre la Provincia de Río Negro, la municipalidad e instituciones privadas. «Durante el 2025 trabajamos en la promoción de la temporada estival en diferentes mercados a los que el Envitur tiene como objetivo», sostuvo el funcionario.

Asimismo, se brindaron detalles de las actividades de kitsurf que se desarrollarán durante todo este fin de semana en las playas.

Foto: Pablo Leguizamon

Por último el intendente municipal, Marcos Castro, agradeció la presencia de todos y el gran trabajo que realizan a diario los trabajadores de la delegación municipal y sobre las fiestas señaló que «estamos terminando de ultimar detalles pero les quiero anunciar que como todos los años realizaremos las dos fiestas nacionales porque estamos convencidos de que Viedma merece disfrutar en comunidad».

El jefe comunal anunció «la inminente apertura» de la estación de servicios ubicada en El Cóndor y valoró el espacio dedicado a los artesanos. «Disfruten este lugar que quedó hermoso, es de ustedes y de todos los que viven y visitan la villa turística» aseguró.