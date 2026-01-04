Los artistas regionales buscan llegar a la Fiesta de la Confluencia 2026: historias locales y fechas decisivas

Neuquén respira música. En cada sala de ensayo, en los garajes de los barrios y en los escenarios de la ciudad, cientos de bandas tejen un sueño: pisar las tablas de la Fiesta Nacional de la Confluencia. La subsecretaria de Cultura de la Municipalidad, Paulina Cacciatore, indicó que este año tuvieron récord de inscriptos en el Pre-Confluencia, 380 en total. El evento definirá a los artistas que abrirán el escenario mayor en la Isla 132.



“Superamos ampliamente la cantidad del año pasado”, destacó la funcionaria. En la edición 2025 se presentaron entre 280 y 300 bandas y solistas. Si bien la convocatoria alcanza solo al Alto Valle y los alrededores de la capital neuquina, se anotaron “bandas hasta de Buenos Aires”.



Entre esa marea de solicitudes, surge un dato revelador: el metal volvió a reclamar su espacio gracias a programas como “Valle Extremo”. “En algún momento había quedado rezagado, no se le abrían las puertas”, admitió Cacciatore. “Al abrir el juego desde este lugar, estas bandas que no se anotaban hoy también son parte de estos escenarios, se ha instalado fuerte”, celebró el cambio de paradigma.

Cómo se vive el Pre-Confluencia: «La experiencia es hermosa»



El camino hacia el escenario mayor no admite atajos. Un jurado especializado deberá filtrar ese centenar de talentos y reducirlos a doce finalistas. Los seleccionados competirán el 3 y 4 de febrero y de allí saldrán los ocho ganadores que compartirán cartel con las estrellas nacionales.



¿Qué se siente al llegar ahí? José “Mono” Galiana, voz de la banda de rap metal Cludde, conoce bien esa sensación. “La experiencia es hermosa, tocar en un escenario así es imponente”, recordó sobre su participación en 2025. Si tiene que hacer alguna “crítica”, señaló: “Cuando cambió el sistema y lo empezó a manejar una empresa privada cambió un poco el panorama de darle importancia a las bandas locales”.



La banda debió subir a escena 40 minutos antes de lo pactado, frente a un predio un tanto vacío. “Ese fue un poco el bajón, no había nadie”, confesó. Destacó que, de todas maneras, la transmisión televisiva funcionó como un puente. Mensajes de todo el país llegaron a sus redes, un empujón vital para una banda que, por entonces, transitaba una pausa creativa. “Fue un empujoncito para decir ‘che, bueno, sigamos’”, comentó.

Cludde presente en la Fiesta de la Confluencia 2025. (Foto: Gentileza).

Limay, el escenario local de la Fiesta de la Confluencia



No todos llegan a la Fiesta de la Confluencia a través de la competencia. Otros escenarios abrazan propuestas diferentes. Fue el caso de Micaela Orsi, cantante y compositora que cambió los libros de abogacía por las aulas del IUPA. Con su álbum “La Fuerza” bajo el brazo, la invitaron a participar del Escenario Limay en 2025. Para ella, el evento le abrió una puerta inesperada: el público familiar. “De repente fueron familias, desde niños hasta abuelitos, quienes se quedaron a escuchar”, relató.



Orsi resaltó la hermandad detrás de bambalinas. El Limay permite el encuentro: “Lo que más me gustó fue compartir mates y charlas con colegas del Valle mientras nos preparábamos”.

Micaela Orsi en la Fiesta de la Confluencia 2025. (Foto: Gentileza).



Este sentimiento de camaradería y oportunidad también resonó en Genaro Vignaroli. El músico oriundo de Plottier, de impronta indie, también pisó el escenario de la fiesta, aunque mucho antes de que se transformara en el megaevento nacional que es hoy. “Fue una muy linda experiencia, siempre está bueno que se dé lugar a lo que es el arte local, y que me hayan elegido a mí es algo muy lindo y significativo”, señaló.

La realidad del artista regional se construye a base de perseverancia. “El 95% de mis colegas no vive únicamente de la música”, afirmó Vignaroli. Galiana, por su lado, agregó: “No vivimos de las bandas, entonces los tiempos hay que ir regulándolos. Todos trabajamos de otras cosas. Mucha gente nos pregunta si lo vemos como un hobby, pero lo tomamos lo más profesional posible. Cada show lo pensamos, cada ensayo tratamos de meterle siempre lo mejor”, remarcó.

Pese a las dificultades, la pasión se impone. En este contexto de autogestión y entrega musical que caracteriza a los artistas de la región, la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad, Paulina Cacciatore, sostuvo que para el Municipio de Neuquén es una prioridad visibilizar el talento local: “Es lo que buscamos generar y es lo que nosotros cuidamos”. Más allá de los reflectores, el paso por la Fiesta de la Confluencia ofrece un valioso material audiovisual que los músicos utilizan para su promoción. “No solo el material, sino la vivencia como aprendizaje y experiencia”, concluyó.

La Municipalidad de Neuquén se prepara para una nueva Fiesta de la Confluencia. (Foto: Matías Subat).

Comenzó la rigurosa selección de cara a la Fiesta de la Confluencia 2026

El pulso de la Fiesta de la Confluencia ya se siente con los preparativos del Pre-Confluencia, la instancia clave para los talentos regionales. La convocatoria cerró el pasado 29 de diciembre con 380 bandas y solistas.



Ahora inicia la fase de selección. Entre el 5 y el 13 de enero, un jurado compuesto por un productor, una reconocida periodista y un integrante del Gabinete municipal, evaluarán cada propuesta para elegir a los 12 finalistas que pasarán a la siguiente etapa.



El 16 de enero será la fecha clave para la publicación de estos nombres. Los seleccionados tendrán su gran oportunidad el 3 y 4 de febrero, cuando se presenten en vivo en el escenario del Pre-Confluencia en la isla 132. Seis artistas actuarán cada día, buscando cautivar al jurado y al público.



Solo ocho proyectos musicales obtendrán el preciado pase para tocar en el escenario principal de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, compartiendo grilla con figuras de renombre nacional.