La Fiesta Nacional del Río celebrará los 50 años de la Regata del Río Negro: cuándo es y artistas confirmados

Viedma se prepara para vivir la tercera edición de la Fiesta Nacional del Río, que se realizará los días sábado 17 y domingo 18 de enero en el Parque Ferreira, con entrada libre y gratuita. Este año, la celebración estará atravesada por un hito histórico: la 50ª edición de la Regata Internacional del Río Negro, uno de los eventos deportivos más tradicionales del país.

El intendente Marcos Castro encabezó la presentación oficial, la actividad se realizó en la plaza Misiones Salesianas, en la Manzana Histórica, y contó con la presencia de legisladores provinciales, concejales, funcionarios municipales y representantes de organismos de control.

Música, identidad local y grandes cierres

La grilla artística combinará bandas locales y regionales con artistas nacionales. El sábado 17 se presentará Lit Killah, mientras que el domingo 18 el cierre estará a cargo de La Konga.

Además, habrá escenario para proyectos culturales de la ciudad y la región, en línea con la idea de que la fiesta refleje «el trabajo artístico que se desarrolla durante todo el año», anticipó Castro.

«Viedma viene sosteniendo propuestas de mucha calidad. Muchas veces, en los días previos, el análisis se detiene en la grilla, en la técnica o en qué artista de jerarquía viene al evento, y esto es mucho más que eso. El escenario, la técnica y el artista son un componente más de un evento mucho más ambicioso», señaló.

La fiesta, atravesada por la regata

Esta edición de la Fiesta Nacional del Río estará especialmente vinculada con la llegada de la Regata Internacional del Río Negro, que cumplirá 50 ediciones y tendrá su jornada principal el domingo 18 de enero.

En torno a esa fecha se desarrollará una amplia agenda de actividades acuáticas, náuticas y deportivas que complementarán la propuesta artística.

El secretario de Desarrollo Humano e Integración Social, Mario Sánchez, destacó el proceso de recuperación de ambas celebraciones: «Hemos trabajado mucho para recuperar el valor de estas dos fiestas nacionales. Es un proceso de integración. Son fiestas gratuitas y de calidad, para que puedan disfrutar todos los vecinos y vecinas de la ciudad».

Agenda deportiva y propuestas para todas las edades

Sánchez anticipó que la Fiesta del Río tendrá una agenda deportiva intensa durante el sábado 17 y domingo 18.

Se desarrollarán:

Triatlón y Tria Kids

Cruce del río en modalidad simple y doble

Bautismos náuticos con propuestas de SUP, kayak, buceo y embarcaciones Pampero

Regatas de kayaks K1 con categorías promocionales, preinfantiles, infantiles, menores y cadetes

El cierre deportivo estará dado por la llegada de la Regata Internacional del Río Negro, uno de los momentos más esperados del fin de semana.

La edición estará atravesada por la llegada de la Regata Internacional del Río Negro. Foto: gentileza.

Parque Ferreira, epicentro de la fiesta

El epicentro de la Fiesta Nacional del Río será el Parque Ferreira, donde se montará el escenario principal y se concentrará gran parte de las actividades culturales y recreativas.

Habrá bandas locales y regionales, puestos gastronómicos, cerveceros artesanales, artesanos, productores, muestras de muralismo y un parque de diversiones para los más chicos.

Inscripciones online para participar

Desde la Municipalidad de Viedma se informó que las inscripciones para participar en la Fiesta Nacional del Río se realizarán de manera online, a través de un único enlace que reúne todos los formularios: https://linktr.ee/fiestasnacionales.viedma

Podrán anotarse gastronómicos, cerveceros, productores, artesanos y otros rubros vinculados a la actividad. Todas las solicitudes estarán sujetas a un proceso de selección para garantizar la calidad de los servicios ofrecidos durante la celebración.