Fiestas de Navidad y Año Nuevo: a qué hora cierran los comercios en Roca, los horarios sugeridos

La CAIC difundió un esquema de horarios sugeridos para los comercios durante las fiestas de fin de año.

La actividad comercial en Roca tendrá horarios especiales durante las fiestas de fin de año. La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) dio a conocer un esquema con recomendaciones y precisiones para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, con el objetivo de ordenar la atención al público.

Qué se definió para los días previos a Navidad y Año Nuevo

Según informó la CAIC de General Roca, el 24 y el 31 de diciembre las grandes superficies deberán cerrar a las 14, de acuerdo con la resolución vigente del Centro de Empleados de Comercio de General Roca. La disposición alcanza a supermercados y cadenas comerciales.

En tanto, para los pequeños y medianos comercios, desde la entidad empresaria se sugirió un horario de cierre a las 16.

El pronóstico del tiempo.

La información fue difundida por la cámara local a fin de que comerciantes y clientes puedan planificar con anticipación las compras y la actividad durante los días de mayor circulación en la ciudad.

Qué días se modifica la atención y cómo se aplican los feriados nacionales en Roca

Además, se recordó que el 25 de diciembre y el 1 de enero son feriados nacionales. En esos casos, si se decide trabajar, corresponde el pago doble de la jornada, tal como lo establece la normativa laboral vigente.

En relación con los feriados, la CAIC indicó que las grandes superficies permanecerán cerradas, en cumplimiento de los convenios que regulan la actividad comercial en esas fechas.