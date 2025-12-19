Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana en San Martín de los Andes: actividades, comida y música en vivo este fin de semana

La municipalidad de San Martín de los Andes confirmó que este fin de semana llega la Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana. El tradicional festival se realiza en el marco de las fiestas de fin de año y presenta un atractivo turístico en la previa de Navidad y Año Nuevo.

La Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana se celebrará el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre. El centro de actividades se hará en la calle J.M. de Rosas y la plaza San Martín.

Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana: los detalles del evento en San Martín de los Andes

Desde la organización informaron que durante los dos días, quienes asistan podrán disfrutar de distintos espacios de actividades familiares, música en vivo, comediantes, food trucks, artesanos y más.

El intendente de la ciudad, Carlos Saloniti destacó que se trata de «una fiesta histórica que asocia la navidad con nuestra cordillera y que mantiene la tradición de un espíritu navideño familiar con música y juegos inflables para que los niños se sientan bien«. El intendente también agregó que contarán con artesanos y productores locales para la rueda económica local.

La actividad central del evento será el encendido de un pino ecológico realizado con material reciclado. Saloniti detalló que “está pensado el encendido de un pino con más de 10.000 botellas de plástico reciclado”.A su vez remarcó que no será el único en la ciudad “se encenderá otro pino en el barrio El Arenal”.

Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana en San Martín: grilla de actividades

Sábado 20

Para el primer dia festivo, se podrá disfrutar de la presentación del Coro I.B.C.B. Niusis, de danza afroguineana y de las escuelas de Danzas Árabes Yala Yala y de Danza Attitude-Showdance Argentina. A su vez se presentará el payaso y comediante «Chocolate«, acompañado de shows para grandes y chicos con el número navideño “El Cascanueces”.

Para la música en vivo, los visitantes podrán participar del “Cualquiera puede cantar” y presenciar el cierre musical que estará a cargo de DJ Mily. Para finalizar, se realizará el tradicional encendido del árbol de Navidad de materiales reciclados.

Durante el día, el público y las familias también podrán disfrutar de otras actividades recreativas de juegos como inflables, tejo, pintacaritas y un tótem fotográfico para llevarse un recuerdo de la fiesta. Para los más chicos, los aguarda la visita de Papá Noel, que estará recorriendo el predio para sacarse fotos y recibir las cartas de sus regalos.

Domingo 21

Para el cierre de actividades, continuarán ciertos espacios del anterior día como los food trucks y música en vivo en la plaza. El show principal será la música con el DJ NBA x NoReturnPoint, con “Demarte b2b Juan Miller”.

La plaza será espacio de juegos infantiles y sectores recreativos para convivir un buen espacio familiar en la antesala navideña. La presencia de artesanos y productores locales decorarán el sector para ofrecer recuerdos y obras para los ciudadanos y turistas.