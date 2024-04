Fotomultas en Neuquén capital: en mayo estarían vigentes

El sistema de cámaras en semáforos para aplicar fotomultas a los conductores de Neuquén capital que crucen en rojo, giren a la izquierda en lugares prohibidos o estacionen en doble fila se desplegará, en una primera etapa, en 100 puntos de la ciudad. Desde municipio informaron que ya están trabajando en las instalaciones y que en mayo estarían vigentes.

Las cámaras en los semáforos de la capital se convertirán en los auxiliares de inspección municipal para cobrar multas por infracciones al tránsito en la ciudad de Neuquén. Estarán en todo el microcentro y en las calles troncales de la ciudad que ya tiene un punto de monitoreo.

Las fotos se convertirán en la prueba del cruce en rojo o de la doble fila, del giro a la izquierda o del giro en “U” en las bocacalles. Esta será la prueba de la infracción cuando el contribuyente se presente en el Tribunal de Faltas. En Neuquén, la empresa responsable de la instalación cobrará el 50% de lo que se recaude por cada infracción.

Si bien la fecha de la implementación del sistema todavía no es clara, la jefa de gabinete del municipio, María Pasqualini informó que la ubicación de más de 200 cámaras que están en proceso de instalación. «El tema de fotomulta estará aproximadamente dentro de 30 días. Entendemos que para mayo ya van a estar colocadas, pero por supuesto que días anteriores daremos la información necesaria a los ciudadanos», aseguró en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

«Lo importante también de la foto multa es que se viene a sumar al sistema de seguridad de la ciudad. Hay mucha preocupación, pero en realidad la foto multa si vos no cruzas un semáforo en rojo, no estacionas en doble fila, no utilizas el celular mientras manejas y llevas tu cinturón correctamente colocado, no tienes ninguna multa», remarcó Pasqualini.

Fotomultas en Neuquén: dónde estarán ubicados los dispositivos

Desde el municipio aseguraron que las cámaras de fotomultas en los semáforos estarán señaladas y que no son radares de velocidad. Sin embargo, los funcionarios no son claros al momento de indicar dónde estarán los dispositivos que registrarán las infracciones. Diario RÍO NEGRO elaboró un mapa con los principales sectores.

Explicaron que las cámaras estarán ubicadas en la mayoría de las calles céntricas y de alto flujo vehicular, donde las faltas en los conductores son más comunes. Algunas de ellas son San Martín, Independencia, Sarmiento, Ministro González, Roca, avenida Argentina, Olascoaga y Jujuy.

Además, aclararon que los puntos georreferenciados para el llamado licitatorio fueron los semáforos donde están los “puntos calientes” de infracciones. A lo largo de la Avenida Argentina, entre Independencia y Belgrano, todos los semáforos podrán registrar con multas los cruces en rojo y hacia la izquierda que a diario se registran a simple vista.

Los dispositivos aportarán la hora, lugar y número de patente.

