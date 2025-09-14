Fraude filmado en el Banco Nación: cómo una empleada desvió casi $1 millón y qué hacer para proteger tu cuenta

Una empleada del Banco Nación en Caleta Olivia, Santa Cruz, fue procesada por desviar casi un millón de pesos de las cuentas de al menos siete clientes. Entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, la mujer realizó retiros no autorizados, aprovechando su posición en la sucursal y la relación de confianza con otros empleados, lo que le permitió obtener permisos en el sistema para concretar las extracciones.

El juez federal Claudio Vázquez resolvió su procesamiento por fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionaria pública, e impuso un embargo de cinco millones de pesos. La investigación se inició tras la denuncia del banco, que alertó sobre actitudes sospechosas de la empleada.

Durante las maniobras, la mujer retiraba dinero de las cajas de ahorro de los clientes y lo guardaba en su billetera o en un cuaderno que tenía a mano. En 2024, la imputada intentó llegar a un acuerdo conciliatorio ofreciendo tres millones de pesos al banco, pero el Ministerio Público Fiscal rechazó la propuesta por tratarse de una trabajadora de un banco público. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia respaldó esta postura y revocó la decisión inicial.

Fraude en el Banco Nación: cómo proteger tus ahorros

Revisar movimientos con frecuencia: controlá periódicamente tu home banking, app o extractos.





Configurar alertas: activá notificaciones por transferencias, débitos o retiros.





No compartir datos de acceso: claves, contraseñas o PINs deben ser estrictamente personales.





Desconfiar de llamadas o correos sospechosos: nunca brindes información sensible por teléfono o mail.





Limitar autorizaciones: no permitas que terceros operen con tus cuentas aunque sean conocidos o empleados del banco.

