Fraude filmado en el Banco Nación: la estrategia de la defensa de la empleada que sacó $1 millón de cuentas de clientes

En Caleta Olivia, una empleada del Banco Nación fue procesada en por la Justicia Federal por haber retirado casi un millón de pesos de cuentas de clientes sin autorización. Los movimientos se habían comenzado en 2021 y quedaron grabados en las cámaras de seguridad. Su defensa intentó llegar a un acuerdo pero no prosperó. Cómo fue esa instancia.

El Juzgado Federal de Caleta Olivia procesó a la empleada por extracciones en siete cuentas de ahorro con un perjuicio económico estimado en $948.600 y ordenó un embargo por $5 millones. El fiscal Lucas Colla intervino en el caso junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La defensa de la imputada presentó un acta de conciliación con el Banco Nación. “No obstante, la defensa de la imputada presentó luego un acta de acuerdo de conciliación celebrado con el banco donde se ofrecía una reparación de $3 millones”, señaló el expediente.

Sin embargo, el MPF se opuso. Argumentó que la maniobra fue cometida por una empleada de un banco público, por lo que estaba alcanzada por el concepto de funcionario público.

Una denuncia interna que destapó la maniobra en el Banco Nación

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF), se le imputaron los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. El Banco Nación había iniciado la denuncia tras detectar un “alerta por actitudes y accionar sospechoso” de la empleada.

El comunicado precisó que la acusada realizó retiros “sin la autorización de los titulares de las mismas” y en beneficio propio. Esos movimientos sospechosos fueron respaldados con imágenes de cámara de seguridad donde se veía cómo manipulaba dinero y lo guardaba en su billetera o en un cuaderno.

La fiscalía y la PIA solicitaron la indagatoria de la empleada en marzo de 2024, luego de analizar los registros audiovisuales y constatar las irregularidades detectadas en la denuncia.