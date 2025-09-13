Fraude filmado en el Banco Nación: procesaron a una empleada por extraer casi $1 millón de cuentas de clientes

Una empleada del Banco Nación de Caleta Olivia fue procesada por la Justicia federal, acusada de retirar casi $1 millón de cuentas de clientes sin autorización. Las maniobras ocurrieron entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 y quedaron registradas en videos de la propia entidad.

Una denuncia interna que destapó la maniobra en el Banco Nación

El Juzgado Federal de Caleta Olivia procesó a la trabajadora por extracciones en siete cuentas de ahorro. La investigación estimó un perjuicio económico de $948.600 y ordenó un embargo por $5 millones. El fiscal Lucas Colla intervino en el caso junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF), se le imputaron los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. El Banco Nación había iniciado la denuncia tras detectar un “alerta por actitudes y accionar sospechoso” de la empleada.

El comunicado precisó que la acusada realizó retiros “sin la autorización de los titulares de las mismas” y en beneficio propio. Esos movimientos sospechosos fueron respaldados con imágenes de cámaras de seguridad donde se veía cómo manipulaba dinero y lo guardaba en su billetera o en un cuaderno.

La fiscalía y la PIA solicitaron la indagatoria de la empleada en marzo de 2024, luego de analizar los registros audiovisuales y constatar las irregularidades detectadas en la denuncia.

El intento de acuerdo millonario que no prosperó en la causa por fraude

La defensa de la imputada presentó un acta de conciliación con el Banco Nación, en el que ofrecía pagar $3 millones para frenar su situación procesal. “No obstante, la defensa de la imputada presentó luego un acta de acuerdo de conciliación celebrado con el banco donde se ofrecía una reparación de $3 millones”, señaló el expediente.

Sin embargo, el MPF se opuso. Argumentó que la maniobra fue cometida por una empleada de un banco público, por lo que estaba alcanzada por el concepto de funcionario público. Aun así, en primera instancia el juzgado homologó el acuerdo.

Los videos de seguridad fueron claves para acreditar las extracciones. Foto: ilustrativa.

Frente a esa resolución, el Ministerio Público apeló y sostuvo que la homologación se había apoyado en una “valoración discrecional, fragmentada y selectiva de la prueba producida y de la ley aplicable”.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le dio la razón a la fiscalía. Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez revocaron la homologación y remarcaron que la oposición del fiscal había estado correctamente fundamentada.

Los videos que sellaron la imputación a la empleada del Banco Nación

Tras ese revés judicial, el Juzgado Federal avanzó en procesar a la trabajadora. Al evaluar los registros fílmicos, se comprobó cómo realizaba retiros de dinero y los guardaba en sus pertenencias.

El juez federal Claudio Vázquez fue contundente al describir la maniobra: “Las maniobras reprochadas a la causante, han tenido su origen en un beneficio económico para la propia imputada y realizadas en perjuicio de clientes con los cuales no mantenía ningún tipo de vínculo como así también de la institución bancaria”.

El magistrado consideró además que la mujer se valió de la confianza de sus compañeros y del acceso al sistema operativo para ejecutar las operaciones ilegales. Según la resolución, su objetivo fue “procurarse las autorizaciones necesarias que el sistema operativo habilitado por dicha entidad financiera exige para efectuar las transacciones ilegales”.

Con ese análisis, la justicia federal entendió que el perjuicio no fue producto del azar sino de una maniobra deliberada que afectó a los clientes y a la institución pública.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas