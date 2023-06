Fue por un dolor de muela y murió horas después en el hospital de Villa Regina

Un joven de 23 años falleció en la ciudad de Villa Regina en la madrugada del miércoles, luego de recibir asistencia médica en el hospital de esa ciudad «por un dolor de muela», según denunció su familia en las últimas horas. Se trata de Diego Soto, quien era trabajador de una empresa petrolera, y residía con sus padres en un barrio de esta ciudad.

Octavio Soto, su hermano, relató que el martes lo cruzó cerca de las 20 y le explicó que se iba a ir a atender al hospital público por un fuerte dolor de muela, sin embargo, a las 2 de la mañana recibió un llamado de sus padres, quienes comentaron que su hermano tenía el cuerpo paralizado.

«Era consciente pero no sentía ni sus piernas ni sus brazos. Tipo 5 o 6 de la mañana decidieron llevarlo al hospital porque llamaron a una ambulancia y nunca llegó». Octavio Soto, hermano de Diego

A esa hora y como pudieron, sus padres lo colocaron en una «silleta» y subieron a una camioneta para trasladarlo al nosocomio. «Alcanzó a ver al médico que lo pinchó (lo inyectó). Mi hermano llegó bien al hospital», relató el joven quien aclaró que a Diego lo dejaron en un lugar y minutos después se produjo el deceso.

«Llamé a mi cuñada tipo 6:15 de la mañana y me dijo que me quedara tranquilo porque a Dieguito lo estaban atendiendo. A las 7 me avisaron que había fallecido. En ese transcurso nadie lo observó porque murió de un ataque cardíaco pero nadie hizo nada para salvarle la vida. No hubo nadie que le hiciera RCP para reanimar su corazón. Del ataque cardíaco se puede salvar a una persona», indicó Octavio quien es guardavida y añadió que su hermano era una persona sana y no tenía ni una alergia.

«Acá hicieron mal las cosas en el hospital», detalló en medio del profundo dolor, en un audio que dio a conocer el joven y que se reprodujo en el programa «Ya es Tiempo» que se emite por RÍO NEGRO RADIO.

Fue por un dolor de muela y murió en el hospital de Regina: por un inyectable

«Fue por un dolor de muela, le colocaron un inyectable y se descompensó horas más tarde», contó Aldana Soto, hermana de Diego, en diálogo con este medio. La joven relató también que lo trasladaron en la camioneta y que ellos mismos lo tuvieron que bajar.

«Le dijeron que bajara por sus propios medios pero el no podía hacerlo. Creemos que un inyectable de muela no puede dejarte en tal estado» Aldana Soto, hermana de Diego Soto

Abril, la novia de Diego contó que en un momento estaba bien y que a su mamá le dijeron que le iban a hacer unos estudios, sin emabargo, después entró en paro y una médica les explicó que había fallecido. «Nos dijo que no pasó el paro. Que hicieron todo lo posible pero nunca me supieron explicar por qué no pudo moverse más«, relató.

Qué dijeron desde el Hospital de Regina

Transcurridos los hechos, los familiares se acercaron a dialogar con el director del Hospital Área Programa de Villa Regina, Osvaldo Ruiz Diaz, quien les aseguro «que se hacía cargo de la situación».

«Dejo asentado todo lo que sucedió pero no supo dar explicaciones de lo que pasó» Aldana Soto, hermana de Diego

Tras confirmarse el deceso, los familiares de Diego se dirigieron a la Comisaría Quinta de Villa Regina donde radicaron la denuncia por un supuesto caso de mala praxis. Inmediatamente se ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Roca donde tenían previsto realizar la autopsia para determinar los motivos de la muerte.

Se estima que esta tarde el cuerpo del joven iba a ser velado en una iglesia evangélica del barrio Antártida de Villa Regina.

