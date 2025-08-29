Tránsito colapsado en Ruta 22: un colectivo chocó contra el puente carretero Neuquén – Cipolletti

Accidente en Ruta 22 en el puente carretero entre Neuquén y Cipolletti. (Foto: Oscar Livera).

Se registró un nuevo accidente en la Ruta 22 este viernes que ocasionó complicaciones en el tránsito. El protagonista esta vez fue un colectivo de larga distancia que trasladaba pasajeros: impactó contra uno de los laterales del puente carretero Neuquén- Cipolletti.

Desde Seguridad Vial de Cipolletti informaron que el tránsito está congestionado, ya que hay un sólo carril habilitado. «El personal está trabajando en el lugar», remarcaron.

Remarcaron que ninguno de los pasajeros sufrió lesiones. No hubo terceros involucrados en el siniestro.

Largas filas en la Ruta 22 sobre el puente carretero desde Cipolletti a Neuquén. (Gentileza).

Un colectivo chocó contra el lateral del puente carretero Neuquén – Cipolletti en la Ruta 22

«Hay un colectivo de Via Bariloche que perdió el control e impacto con los new yersey (barrera) con pasajeros, sin ningún lesionado», explicaron desde Seguridad Vial de Cipolletti. Según trascendió, uno de los neumáticos habría sufrido un desperfecto.

El transporte se dirigía hacia la cordillera de Río Negro. Venía de la terminal de Cipolletti y tenía que pasar por Neuquén a recoger más pasajeros por Neuquén.

«Era el de las 17», comentó una de las usuarias que tenía pasaje para Bariloche, en comunicación con Diario RÍO NEGRO. «El cole que chocó me lo tenia que tomar para viajar. La empresa me dijo que chocó contra el cordón», relató.

Agregó que desde la empresa les prometieron que una unidad partiría a las 19, pero no les han aportado mayor información. «Como usuaria estoy indignada», recalcó y añadió: «Los pasajeros acá (terminal de Neuquén) están muy enojados».