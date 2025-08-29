Video impactante en la Ruta 22: una pasajera filmó el momento exacto del choque en el puente Neuquén-Cipolletti

Agostina tomó el colectivo en Regina para bajarse en Neuquén, aunque el transporte tenía como destino final Bariloche. Ya estaba cerca de casa, a solo unos kilómetros, cuando sintió el cimbronazo: habían impactado contra el puente carretero Neuquén – Cipolletti en la Ruta 22. «Ella venía grabando porque era la primera vez q viajaba adelante», contó Roxana, la mamá de una pasajera que se comunicó con Diario RÍO NEGRO.

«Mamá no te asustes, chocó el colectivo», le dijo Agustina a Roxana que ya la estaba yendo a buscar a la terminal. Pese a que nadie resultó herido, sostuvo que se llevaron un «gran susto», ya que por algunos segundos imaginaron que el colectivo iba a caerse del puente.

«Fue un susto tremendo e incertidumbre para las familias q esperaban. Menos mal que yo estaba en comunicación con mi hija, pero otras personas que esperaban a sus familiares no. La empleada de boletería no sabía que decirnos. Cada vez que se acercaba alguien a preguntar por la situación», reprochó Roxana..

«No resguardaron a los pasajeros», el enojo de una madre tras el choque de un colectivo en Ruta 22

La madre de Agostina, una de las pasajeras que viajaba adelante del colectivo que impactó en el puente carretero Neuquén – Cipolletti, cuestionó la actitud de la empresa de larga distancia, luego del siniestro.

«Lo que más me molestó fueron las diligencias para el resguardo de los pasajeros. Estuvieron dos horas esperando al costado de la ruta. Había niños, gente grande ahí con el frío», enfatizó.

Agostina tomó la fotografía mientras esperaba el trasbordo. (Gentileza).

Un colectivo chocó contra el muro de contención del puente carretero Neuquén – Cipolletti en la Ruta 22: qué pasó

«Hay un colectivo de Via Bariloche que perdió el control e impacto con los new yersey (barrera) con pasajeros, sin ningún lesionado», explicaron desde Seguridad Vial de Cipolletti.

Si bien aún hay que esperar las pericias para determinar las causas del accidente, en un principio trascendió que uno de los neumáticos habría sufrido un desperfecto.

Sin embargo, testimonios señalaron que el chofer mencionó que «se le trabó el volante». Una de las pasajeras contó que desde la empresa «dicen que rompió la dirección».

El transporte se dirigía hacia la Bariloche.