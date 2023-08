Fuerte choque sobre la Ruta 5, cerca de Rincón de los Sauces: derivaron a una mujer al hospital de Cutral Co

Un nuevo accidente vial se registró anoche en Rincón de los Sauces. Un vehículo impactó contra una camioneta al intentar realizar un sobre paso en la Ruta provincial 5. En el auto viajaban tres adultos con dos niños y todos fueron ingresados al hospital de la localidad. Uno de ellos sufrió una fractura, mientras que la mujer luego debió ser derivada al hospital de Cutral Co.

El coordinador operativo de Rincón de los Sauces, comisario Diego Turcati, informó que el impacto fue aproximadamente a las 21:45 y dejó como saldo a cinco personas heridas.

El siniestro vial fue protagonizado por una camioneta modelo Toyota Hilux blanca, en la que viajaba un hombre, y un auto Renault Sandero, en el que se trasladaban una pareja, otro adulto y dos niños.

«El Renault Sandero habría intentado hacer un sobrepaso de un camión, invadió el carril contrario y produjo la colisión contra la camioneta», relató Turcati. Ambos vehículos quedaron con daños en sus partes frontal y lateral.

En el lugar intervino personal de policía, bomberos y una ambulancia, que trasladó a los cinco integrantes del auto al hospital de Rincón de los Sauces. Según comentó el comisario, «tres fueron dados de alta, mientras que uno de los hombres sufrió una fractura y permanece en el hospital«.

Desde el hospital de Rincón de los Sauces informaron que los dos niños fueron dados de alta, mientras que la mujer habría sido la más afectada y debió ser derivada a otro hospital. «Fue traslada al hospital de Cutral Co con varias fracturas», detallaron.

Por último, el conductor de la Hilux no sufrió heridas de gravedad, por lo que fue asistido en el momento.