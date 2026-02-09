Fuerte choque sobre Ruta 40 cerca de El Bolsón: dos personas fueron hospitalizadas y hubo demoras en el tránsito

Un fuerte choque se registró este domingo 8 de febrero sobre la Ruta 40, cerca de El Bolsón. Por el incidente vial hubo personas heridas que tuvieron que ser hospitalizadas y grandes demoras en el tránsito.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió minutos antes de las 19, en un sector conocido como Cascada de la Virgen, a unos 11 kilómetros del control de la caminera de El Bolsón.

Allí, por circunstancias que se encuentran en materia de investigación, se produjo una colisión semifrontal entre un auto y una camioneta que viajaban en sentidos opuestos.

Ruta 40: heridos y demoras en el tránsito por un choque cerca de El Bolsón

Por el siniestro, dos personas resultaron heridas y, tras ser atendidas en el lugar por personal de salud, debieron ser trasladadas al hospital local. Por el momento, se desconoce la graveidad de las lesiones.

Por otra parte, las autoridades comunicaron que el tránsito estuvo congestionado durante una hora y media antes de que ser libere la zona tras las pericias.

En el operativo intervino personal de la Delegación Criminalística, Hospital Área Programa El Bolsón, Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional y personal policial.