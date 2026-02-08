Murió un motociclista en Viedma: quién era el reconocido vecino que falleció en el choque

Murió un motociclista por un choque con una camioneta en Viedma. Foto: Gentileza Facebook Cadena Integración RN.

Murió un motociclista por un choque en la avenida Perón y el boulevard Ituzaingó de Viedma. Se conoció que la víctima se trata de un reconocido vecino de la ciudad.

El impacto fue entre una camioneta y una moto.

Quién fue el motociclista que murió en un choque en Viedma

Desde la fundación Estrellas de Río Negro lamentaron lo ocurrido. «Una vez más, nuestra ciudad de Viedma se viste de luto a causa de un siniestro vial. En esta oportunidad, la pérdida nos toca profundamente, ya que falleció Rubén Pebe, una persona muy querida y conocida, operador de radio de Radio Nacional, y alguien que formaba parte de nuestra vida cotidiana», dijeron

Indicaron que «tras la colisión, el conductor del vehículo mayor se dio a la fuga sin prestar asistencia».

«Que la memoria de Rubén Pebe nos impulse a cambiar, a cuidar y a exigir caminos más seguros», agregaron.

Muerte de un motociclista en Viedma: qué se sabe

Según dijeron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, trabajó en el sitio personal de la unidad 30 y 63. El choque fue entre una camioneta Chevrolet Luva y una motocicleta Yamaha. El rodado menor iba por Av. Perón hacia la rotonda, mientras que la camioneta lo hacía sentido contrario «Incorporándose sobre mano izquierda al boulevard Ituzaingo, produciéndose el siniestro vial», señalaron.

El conductor de la camioneta fue detenido y podría ser acusado por homicidio culposo.