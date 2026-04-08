Fuerte interés en la diplomatura gratuita de Programación y Análisis de Datos en Río Negro

La diplomatura en Programación y Análisis de Datos tendrá una segunda edición. Foto: gentileza Gobierno de Río Negro.

La segunda cohorte de la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos, una propuesta gratuita que el Gobierno de Río Negro desarrolla junto a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ya está en la cuenta regresiva.

La formación tiene una duración total de 128 horas, con una carga semanal de 8 horas distribuidas en dos días, a lo largo de cuatro meses. Está destinada a personas con secundario completo, acceso a internet y computadora, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

Daiana Neri, secretaria de la Unidad de Enlace con las Universidades del Gobierno de Río Negro, explicó que la propuesta está orientada especialmente a personas sin experiencia previa en el tema.

“Lo que ofrece es a aquellas personas que no saben nada de programación, un proceso de iniciación: van a conocer cómo funciona, cómo se puede programar en Python, van a poder realizar un bot, van a poder también aprender a analizar grandes volúmenes de información”, señaló.

La convocatoria para esta nueva edición ya muestra un fuerte interés en distintas localidades de la provincia por la cantidad de anotados. “La inscripción viene muy bien, superó todas nuestras expectativas, eso nos confirma la necesidad que hay de esta formación y el deseo de poder repetirla en el segundo semestre del año”, aseguró Neri.

La mayor demanda se registra hasta el momento en el Alto Valle. “La inscripción en Roca y Cinco Saltos superó todas nuestras expectativas, y hay lugares todavía en Río Colorado y Sierra Grande”, precisó.

Además del componente formativo, la funcionaria remarcó que esta capacitación responde a necesidades concretas del presente y del futuro productivo de la provincia.

“Hoy no solamente la industria del petróleo y del gas, que va a ser muy importante con el cambio de matriz productiva de nuestra provincia, sino también la minería, el sector de los servicios, la logística, hasta el turismo mismo, requieren conocer y manejar grandes volúmenes de información, requieren aplicar ciencia de datos a sus procesos para ser más eficiente”, indicó.

Durante esta segunda cohorte, las clases presenciales se dictarán en Cinco Saltos, en la Escuela 291; en General Roca, en el CET 33; en Río Colorado, en el CERC; y en Sierra Grande, en el CIC.

La inscripción continúa abierta hasta el 15 de abril a través del formulario: https://tinyurl.com/4ddx3je9

Diplomatura en Programación: reunión informativa

La inscripción superó las expectativas iniciales y por eso, hoy a las 18 horas se llevará adelante una reunión informativa para quienes buscan conocer de cerca la iniciativa.

El encuentro permitirá saber en detalle cómo será la cursada, los contenidos previstos y los requisitos para sumarse a esta formación, pensada para quienes buscan dar sus primeros pasos en la materia.

Durante ese espacio habrá contacto directo con el equipo académico de la diplomatura: docentes, coordinadores académicos de la diplomatura.

La charla informativa se realizará por Meet con docentes de la Facultad de Exactas de la UBA, en el siguiente enlace: https://meet.google.com/eww-efjg-dhh