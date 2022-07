Funcionarios agredieron a tres árbitras en Chos Malal: «Es triste porque son compañeros de trabajo»

Tres árbitras fueron agredidas con empujones, insultos y físicamente por al menos tres jugadores durante la final de la “Copa Intendente” de Chos Malal. Mabel Meriño, la árbitra principal del encuentro fue herida en una de sus rodillas. Por los hechos violentos tuvo que suspenderse el encuentro deportivo. “Lo más triste es que son compañeros de trabajo y nos cruzamos todos los días. Y es triste porque también son funcionarios públicos”, lamentó Meriño.

Todo ocurrió durante un torneo de varones de más de 35 años. Era dirigido por una terna arbitral femenina. Mabel Meriño marcó que las agresiones comenzaron tras una supuesta mano.

“Hubo una supuesta mano que yo no la podía cobrar todavía hasta que no hablara con el asistente. No me dejaron hacerlo. Supuestamente hubo un adelantamiento de la barrera en la cual impactó el balón en el brazo. Cuando iba a hablar con la asistente, que no me dejaron hablar con ella ni preguntarle, ya que pasó todo el quilombo, y tuve que dar por terminado el partido” relató a RÍO NEGRO la árbitra.

Explicó que se lesionó su rodilla cuando una de las personas la agarró de su brazo derecho: «me gira fuertemente, me ponen un pie y me empujan desde atrás . No me dieron lugar a agarrarme de alguien o haber podido apoyar los pies. Solo insultaban. Le pedí que se calmen y di por terminado el partido”.

Meriño está arbitrando en el fútbol hace 20 años. “Jamás en mi vida me habían insultado de tal manera. Hace dos semanas había tenido la alegría y para el norte neuquino, de ser la primera árbitro provincial con título”, expresó. Además es una de las creadoras de una escuela de árbitros de Chos Malal.

“Uno apuesta a que cambie el deporte, que sea algo divertido para todo el mundo. Y no tenían por qué hacer lo que hicieron siendo compañeros de trabajo. Ni siquiera había tomado un fallo, una decisión sobre la jugada”, apuntó.

Tras las agresiones recibidas, realizó la denuncia en la comisaría N° 24 de Chos Malal. “Al otro día fui a la guardia porque no aguantaba el dolor. No había podido dormir en toda la noche”, narró.

Lamentó que no podrá volver a dirigir hasta que se recupere: «me hicieron una maldad tremenda. Me cortaron las piernas. La violencia no tiene que existir en ningún ámbito”.

“Los tres son funcionarios municipales de Chos Malal. Ya están denunciados”, indicaron desde la Colectiva feminista Las Peludas y exigieron al intendente Hugo Gutiérrez «coherencia con lo que declama en contra de la violencia hacia las mujeres, reclamamos medidas ya«.





Fue vendada y le realizarán una resonancia magnética para corroborar la lesión. Foto: Gentileza