Furor pyme: por qué más de 400 rionegrinos se anotaron en apenas una semana para cambiar el rumbo de sus negocios

Los ganadores de la edición 2025 durante la premiación en el Alto Valle. Los proyectos distinguidos de Bariloche, Dina Huapi y Roca marcaron el estándar de innovación y triple impacto que busca repetir el programa este año. Foto gentileza.

La velocidad de la respuesta tomó por sorpresa a los propios organizadores. Apenas una semana después de haber lanzado la inscripción, ya se registraron más de 400 personas para formar parte de la edición 2026 de «Emprendedores de Río Negro». El dato es sumamente significativo y refleja un impulso productivo que se siente con fuerza en todo el territorio provincial.

Emprendedores Río Negro 2026: el valor del ecosistema y su gente

Lo verdaderamente destacable de esta ola de inscriptos es su extensión territorial: se registran postulantes de casi todas las localidades de Río Negro, desde las ciudades de mayor densidad demográfica hasta las comunas más pequeñas.

«Este fenómeno expone el valor del ecosistema emprendedor provincial y de sus habitantes: una red activa donde los municipios y el gobierno central de la provincia trabajan de manera coordinada en el acompañamiento técnico», destacaron a Diario RÍO NEGRO desde la organización. Banco Patagonia junto a la Fundación Nobleza Obliga están a la cabeza del desarrollo junto al respaldo de la Agencia de Desarrollo y otras organizaciones del tercer sector y municipales del ecosistema de la provincia.

De las rutas al algoritmo: 11 años de evolución

Este ciclo marca el 11° Aniversario de una iniciativa que se transformó al ritmo de los cambios tecnológicos y sociales. Lo que comenzó en 2016 como una serie de capacitaciones presenciales que recorrían la provincia, hoy se transformó en un formato de concurso donde el mérito y el incentivo directo van de la mano. El programa no interrumpió sus actividades ni siquiera durante los meses más complejos de la pandemia.

Los emprendimientos seleccionados integrarán un catálogo interactivo que permitirá visibilizar sus propuestas y acercarlas a la comunidad. Foto gentileza.

Desde el Banco Patagonia resaltan los hitos en los que la propuesta actuó como pionera dentro de la región: «Fuimos los primeros en implementar en Río Negro los cursos virtuales asincrónicos (más de 1750 cursos realizados desde el 2019), primeros en crear un catálogo virtual para divulgar a los emprendedores (más de 140 emprendedores destacados desde 2020), primeros en abrir votaciones del público en general (más de 28.000 votos recibidos desde 2020) y primeros en hacer un pitch contest para la final».

Clones virtuales y asistencia con IA las 24 horas

La incorporación tecnológica aplicada a los negocios de cercanía es otro de los pilares que transformó el certamen. El programa se convirtió en el primero de la provincia en implementar herramientas de Inteligencia Artificial para la formación de los productores.

La innovación inició en 2023 con los cursos brindados por avatares y sumó un nuevo escalón en 2024 con formaciones dictadas por clones virtuales. Asimismo, con el objetivo de eliminar barreras horarias o de distancia geográfica en la estepa, toda la mesa de ayuda técnica y de tutorías se brinda con IA las 24 horas, los 7 días de la semana.

El programa ya cuenta con más de 4.000 emprendedores inscritos en sus bases de datos y mantiene a 158 semifinalistas de toda la provincia publicados actualmente en su catálogo virtual. El resultado definitivo es un cuadro de honor de 30 ganadores distribuidos en localidades como Bariloche, Cinco Saltos, Cipolletti, Dina Huapi, Fernández Oro, General Roca, Lamarque, Pilcaniyeu, San Antonio Oeste, Viedma y Villa Regina. Se consolidaron alianzas sólidas entre el gobierno, la sociedad civil, los emprendedores, las universidades y la entidad bancaria, impactando directamente en el desarrollo económico rionegrino.

El «paso a paso» de la formación y el camino a la semifinal

Para quienes decidan sumarse, el proceso inicia con una fuerte etapa formativa. Quienes se inscriban accederán a una instancia de capacitación online que abordará temáticas indispensables para el mercado actual: Inteligencia Artificial, Finanzas, Marketing, Redes Sociales, Networking, Herramientas de Negociación e Inteligencia Emocional, entre otras.

Una vez finalizada esta etapa de formación, se procederá a la evaluación técnica: se seleccionarán los 30 mejores proyectos para participar de las semifinales presenciales, las cuales se desarrollarán en las regiones Cordillera y Viedma. Además, todas las propuestas elegidas para esta instancia pasarán a integrar un catálogo interactivo que permitirá visibilizar sus productos y acercarlos de forma directa a la comunidad.

La final de octubre: capital semilla y perspectiva de género

La recta final elevará las exigencias operativas. Un jurado compuesto por representantes de las instituciones organizadoras, organismos públicos y entidades de la sociedad civil será el encargado de elegir a los ocho proyectos finalistas. Ellos accederán a la final provincial presencial, prevista para el mes de octubre.

Ahí se definirán los tres emprendimientos ganadores de la edición 2026, los cuales se repartirán un total de $5.500.000 en concepto de capital semilla para el fortalecimiento de sus estructuras comerciales. En consonancia con las políticas actuales de inclusión, la organización mantendrá un reconocimiento clave: se otorgará una Mención Especial de $600.000 a aquel emprendimiento que se destaque por incorporar la perspectiva de género en su desarrollo.

El espejo donde mirarse: los campeones del 2025

Para los postulantes que están registrando sus datos en este momento, el norte a seguir está marcado por los proyectos consagrados en el ciclo 2025, propuestas que amalgaman identidad regional, esfuerzo y calidad:

Primer puesto. Athos Microdestilería (San Carlos de Bariloche): Un proyecto enfocado en la producción, la identidad y la calidad que dejan huella. Foto gentileza.

Segundo puesto. Milvago Vermut Patagónico (Dina Huapi): Una propuesta concebida comercialmente bajo la premisa de ser «una excusa para encontrarnos». Foto gentileza.

yOsOy (General Roca): Bajo el lema «Manos que juegan, cerebros que despiertan», diseñan y fabrican productos didácticos y funcionales desarrollados para estimular, educar y acompañar a personas de todas las edades. Gracias a su diseño exclusivo, combinan lo lúdico con lo terapéutico, constituyendo una herramienta valiosa tanto en el hogar como en instituciones educativas y de salud. Foto gentileza.

La última edición también plantó bandera en materia de sostenibilidad con la mención especial a Leona (General Roca), un emprendimiento enfocado en la confección de carteras y otros implementos cotidianos a partir del reciclaje textil.

Coordenadas finales: requisitos y plazos de inscripción

La propuesta busca, en esencia, acompañar tanto a quienes cuentan con una idea de negocio como a los que poseen un proyecto en marcha, brindándoles herramientas específicas para potenciar sus ideas y generar un triple impacto en sus comunidades: económico, social y ambiental.

Al contar con el respaldo del Gobierno de Río Negro, municipios, cámaras empresariales y entidades civiles, la iniciativa se consolida como una herramienta de apoyo para el crecimiento pyme y el fortalecimiento de la matriz productiva provincial.

Al respecto, el Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico Río Negro, Sergio Iglesias, remarcó la importancia institucional del trabajo conjunto: “Desde la Provincia seguimos acompañando iniciativas que fortalecen el desarrollo emprendedor y generan más oportunidades para los rionegrinos y rionegrinas. Este programa brinda herramientas concretas para consolidar proyectos, impulsar nuevas ideas y promover emprendimientos con potencial de crecimiento en toda la provincia”.



La convocatoria se encuentra formalmente abierta y las personas interesadas podrán inscribirse de manera gratuita hasta el próximo 30 de junio a través del sitio web oficial: www.emprendedoresrionegro.com.