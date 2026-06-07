Buscan los mejores proyectos de Río Negro: entregarán financiamiento y apoyo a emprendedores

Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el 30 de junio a través del sitio oficial del programa. Foto: gentileza.

La Provincia de Río Negro, a través de la Agencia de Desarrollo Económico, acompañará una nueva edición del programa «Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro 2026», una iniciativa impulsada por Banco Patagonia junto a Fundación Nobleza Obliga y distintas instituciones provinciales, que busca fortalecer el ecosistema emprendedor en todo el territorio rionegrino.

La convocatoria ya se encuentra abierta y las personas interesadas podrán inscribirse de manera gratuita hasta el próximo 30 de junio a través del sitio oficial del programa.

La propuesta está destinada a emprendedores y emprendedoras que tengan una idea de negocio o un proyecto en marcha, con el objetivo de brindar herramientas para potenciar sus iniciativas y generar impacto económico, social y ambiental en sus comunidades.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa se consolida como una herramienta de acompañamiento para el crecimiento de los emprendimientos y el fortalecimiento de la matriz productiva rionegrina.

El director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico Río Negro, Sergio Iglesias, remarcó que «desde la Provincia seguimos acompañando iniciativas que fortalecen el desarrollo emprendedor y generan más oportunidades para los rionegrinos y rionegrinas».

«Este programa brinda herramientas concretas para consolidar proyectos, impulsar nuevas ideas y promover emprendimientos con potencial de crecimiento en toda la provincia», agregó.

Capacitación, mentorías y selección de proyectos

Como parte del proceso, quienes se inscriban accederán a una etapa de formación online con contenidos vinculados a Inteligencia Artificial, Finanzas, Marketing, Redes Sociales, Networking, Herramientas de Negociación e Inteligencia Emocional, entre otros temas.

Luego de esa instancia de capacitación, se seleccionarán los 30 mejores proyectos para participar de semifinales presenciales que se desarrollarán en las regiones Cordillera y Viedma.

Además, los emprendimientos elegidos formarán parte de un catálogo interactivo que permitirá visibilizar sus propuestas y acercarlas a la comunidad.

Posteriormente, un jurado integrado por representantes de las instituciones organizadoras, organismos públicos y entidades de la sociedad civil elegirá a los ocho proyectos finalistas que competirán en una final provincial presencial prevista para octubre.

Más de $5 millones en premios

Durante la instancia final se definirán los tres emprendimientos ganadores, que se repartirán un total de $5.500.000 en capital semilla.

Asimismo, se otorgará una mención especial de $600.000 a un emprendimiento que se destaque por incorporar la perspectiva de género en su desarrollo.

El programa cuenta con el respaldo del Gobierno de Río Negro, municipios, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil.