Galperín y el puesto de quesos de Neuquén: por qué aún no cobran con Mercado Pago, pero sí con transferencia

Andrés es el dueño de «Quesos de la Pampa», junto a su esposa y su cuñado, en Neuquén. El puesto trascendió notablemente ayer, cuando se supo que el dueño de Mercado Pago, Marcos Galperín, eligió de foto de perfil una del puesto. Ubicados a la vera de la Autovía Norte (actual Ruta 22) y cerca de la Ruta 67, vías centrales para Vaca Muerta, hace un año decidieron tener la posibilidad de que los clientes paguen a través de Mercado Pago, lo que aumentó significativamente las ventas. Sin embargo, el vendedor explicó cuál es el motivo de no tener la terminal de cobro y solo recibir transferencias.

Los dueños del puesto hablaron con Diario RÍO NEGRO, contaron cómo tomaron la sorpresa y hablaron acerca de su experiencia con la plataforma. Así, explicaron por qué todavía no tienen la terminal de cobro.

De nueve de la mañana a siete de la tarde, transeúntes de la Autovía Norte se detienen cinco minutos en el camino para llevarse algún queso o salamín, ahora con la posibilidad de abonar a través de Mercado Pago. «Antes solo trabajábamos con efectivo, porque no conocíamos la plataforma, pensábamos que era un poco más complicado», contó el dueño del puesto, Andrés.

La ayuda para poder realizar las transacciones por Mercado Pago, llegó por parte de un vendedor contiguo, que tenía la aplicación y les aseguró que «era super sencillo». «Nos decidimos, descargamos la aplicación y empezamos a vender por ahí», contó el vendedor.

El puesto se encuentra a la vera de la Autovia Norte, aunque antes estuvo en la Ruta 67.

Andrés comentó que antes llegaban los clientes y al no tener la posibilidad de abonar de otra forma que no sea con efectivo, «no nos compraban porque no tenía mercado pago y se iban a otro puesto». «Ahora la mayoría usa esa forma de pago», afirmó.

Andrés detalló que la transacción no se ejecuta con la terminal de pago, sino por transferencia a través de la aplicación. «No tenemos porque no nos sentíamos bien asesorados con el tema», comentó.

A pesar de la comisión que se cobra por efectuar las transacciones con la terminal de pago, Andrés aseguró que no es un impedimento. «Antes de perder una venta, preferimos pagar ese porcentaje», aseguró.

«La gente nos pide mucho la terminal de pago, así que estamos pensando en tenerlo», finalizó el venededor.

Andrés asegura que las ventas aumentaron con la aplicación. Foto: Matías Subat.

Galperín y el puesto de quesos de Neuquén: la polémica con el Banco Central

La difusión de la foto está atada a la polémica por las medidas económicas que impactarían de forma negativa en billeteras virtuales.

Una es la resolución del Banco Central que desde el 1 de diciembre se suspendiera el débito automático (Debin) por lo que la carga de dinero se debería hacer por transferencia. La otra es que la devolución del IVA se realice cuando se pague con la tarjeta de débito de plástico.

La devolución del IVA se ejecuta correctamente cuando el pago original se hizo con tarjetas de débito que fueron previamente cargadas en la cuenta de Mercado Pago. Sin embargo, si el pago se hace utilizando el saldo de dinero que se tiene depositado directamente en la aplicación, la devolución no se efectuará.

El ministro de Economía y candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, dijo que pidió la derogación de la norma sobre el Debin, que se llevaría adelante a partir del primero de diciembre, y reconoció que de no ser así, afectaría a los usuarios.

Galperín y la foto del puesto de quesos: la sorpresa de los vendedores

El puesto de quesos de Neuquén probablemente se haya convertido en el más conocido de su rubro por algo insospechado: el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, eligió su foto para su perfil en redes sociales.

Cuando la inclusión financiera avance en todo el país no diremos nada, pero habrá señales. Neuquén.

📷 @LuisNador2 pic.twitter.com/9JCGhJjPZ9 — Mercado Pago (@mercadopago) October 3, 2023

Todo comenzó con una publicación en Twitter de la foto que terminó en el perfil de Galperín. Fue el usuario Luis Nador quien le hizo llegar la foto a otro usuario, Jorge Torres, quien la publicó y etiquetó a Galperín.

Contó que fue el hermano de Nador quien tomó la foto, indicando que el vendedor se encontraba en Neuquén.

«Yo no lo creía, después lo ví y cuando volvíamos a casa nos tocaban, bocina y saludaban«, contó el dueño, Andrés. «Después lo empezamos a ver en las redes», agregó.

A partir de la nota realizada por Diario RIO NEGRO, el vendedor comentó: «Me llamaron mis familiares y amigos diciéndome que era famoso», manifestó entre risas.

Todavía no recibió un saludo personal del dueño de Mercado Pago, pero Andrés aseguró que sería otra gran sorpresa. Además, se mostró expectante por la jornada de hoy.