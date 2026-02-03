Gasoducto Cordillerano: hay 2.000 pedidos de conexión a casi un mes de la habilitación

La demanda de gas natural en la zona cordillerana mostró una rápida respuesta tras el destrabe de las obras de infraestructura. Según informó la distribuidora Camuzzi, desde que se liberaron oficialmente las factibilidades el pasado lunes 5 de enero, se registraron 2.000 pedidos de conexión a la red en las localidades abastecidas por el Gasoducto Cordillerano Patagónico.

En un comunicado oficial, la empresa destacó que el 25% de esas solicitudes ya se encuentra en instancia de inspección final. Esto significa que los técnicos de la licenciataria están verificando que las instalaciones cumplan con la normativa vigente; de ser aprobadas, esas familias quedarán habilitadas para pedir la colocación del medidor.

El fin de la espera

La reactivación de las conexiones fue posible por la finalización de las obras de potenciación del sistema, que habían quedado inconclusas afectando el desarrollo de más de 20 localidades. Desde la compañía destacaron la articulación con los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro y Chubut, y las autoridades nacionales.

Las localidades habilitadas

El desbloqueo de las conexiones alcanza a todo el corredor cordillerano. Las ciudades beneficiadas son:

Neuquén: Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes.





Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Río Negro: Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Onelli y Ñorquinco.





Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Onelli y Ñorquinco. Chubut: Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, Río Mayo, Alto Río Senguer, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado y Tecka.

Guía de servicio: paso a paso para pedir el gas

Para los vecinos interesados en sumarse a la red, la empresa recordó el procedimiento administrativo para iniciar el trámite: