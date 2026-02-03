La Universidad Nacional del Comahue alcanzó los 8.000 inscriptos: las carreras más elegidas

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) alcanzó los 8.000 inscriptos y más del 20% completó los trámites correspondientes. La amplia oferta académica, con más de 81 carreras y 108 títulos, se distribuye en 12 localidades entre Neuquén y Río Negro.

El período de inscripciones para las tecnicaturas y licenciaturas inició el 1 de noviembre del 2025 y continuará abierto hasta el 27 febrero.

En diálogo con Radio Universidad-Calf la secretaria académica de la UNCo, Teresa Braicovich, explicó que las matriculaciones para el 2026 fueron atípicas porque las facultades de Informática e Ingeniería no abrieron sus inscripciones en noviembre.

Esta reprogramación ocurrió por la actualización del Sistema de Gestión Académica SIU-Guaraní, que buscaba optimizar la gestión administrativa y académica de las dos unidades.

Actualmente ya se encuentran habilitadas las preinscripciones en ambas facultades, que se debe realizar vía web. Posteriormente, los estudiantes deberán entregar la documentación correspondiente de forma presencial.

¿Cuáles son las carreras más elegidas de la UNCo?

Si bien la cantidad de anotados aumentó desde la primera semana, no ha cambiado el orden de las carreras más elegidas que se repite año tras año.

«En Psicología ya tenemos 821 personas que hicieron el primer paso. Y más o menos un 25% ya completaron la inscripción«, dijo Braicovich sobre la carrera que se dicta en la facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, en Cipolletti.

Siguiendo con las más elegidas, Medicina ya tiene más de 550 anotados y están comenzando a completar el proceso de inscripción. La secretaria académica contó que en general los estudiantes optan por matricularse en febrero.

Enfermería supera los 500 matriculados entre las cinco ciudades de Rio Negro y Neuquén donde se encuentra habilitada la carrera: Bariloche, Viedma, Choele Choel, Allen y Neuquén capital.

La tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo sumó más de 300 inscriptos. La facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud se encuentra en la sede administrativa central en la capital neuquina.

Contador Público tiene 248 alumnos que realizaron el primer paso de la inscripción. Y la licenciatura en Administración alcanzó 227 personas registradas. Las dos carreras forman parte de la facultad de Economía y Administración, ubicada en la sede central.