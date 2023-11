Abrió la feria de Bariloche a la Carta con tentadoras propuestas gourmet

El aroma comenzó a emanar de las hornallas este mediodía en el interior de la feria del Bariloche a la Carta (BALC), que quedó habilitada para vivir un fin de semana con tentadoras propuestas gourmet en el Centro Cívico.

En la décima edición del evento, que pone de relieve la amplia propuesta culinaria de Bariloche y los productos rionegrinos, más de 120 productores se muestran y comercializan sus sabores, en 6.000 metros cuadrados.

La organización espera que visiten la feria unas 25.000 personas desde hoy hasta el domingo, de 12 a 0 horas. La entrada se adquiere de manera previa -en el truck del Cívico- por 800 pesos (equivalente a un ecovaso) y hay turnos y cupos para que no se genera una aglomeración de personas en el interior.

«Hay nuevas propuestas, más productores y restaurantes, incorporamos a Chile con sus cocineros, San Martín de los Andes y Villa La Angostura con sus propuestas, por lo que Bariloche a la Carta trasciende fronteras y diversifica la oferta», valoró Lucio Bellora, organizador del evento.

1/ 4 La feria de Bariloche a la Carta tiene espacio para productores rionegrinos. Foto: Chino Leiva 2/ 4 3/ 4 La feria de Bariloche a la Carta tiene espacio para productores rionegrinos. Foto: Chino Leiva 4/ 4 Embutidos y quesos, entre los stands de productos gourmet de la feria BALC. Foto: Chino Leiva

Qué se puede encontrar en la feria BALC

La feria BALC se distribuye en siete sectores y cada vez copa más los espacios del Centro Cívico y se expande. En la plaza de los Expedicionarios del Desierto, como es habitual, se ubicaron los foodtrucks, con espacios tipo living para pasar un momento al aire libre.

En el interior de la carpa se encuentran los productores con diferentes propuestas, especialmente de origen rionegrino; el sector gastronómico con menúes de restaurantes, chocolaterías, pastelerías, bares, cervecerías, entre otros; el patio central donde se suman propuestas de foodtrucks, la Sidrería, el mercado, y Punto Río Negro.

Juan Carranza y Juan Solorza, son dos chef invitados al espacio BALC que trajeron su propuesta de menú de los valles de Río Negro, para exaltar los productos regionales, asociada a la creatividad de estos jóvenes cocineros que provienen de Lamarque y Catriel. “Cerdo no me llames cerdo” y “Jack espárrgo y el Perla Negra” son los platos de comida al paso que se ofrecen hoy por 3.000 pesos. De postre, una fruta rionegrina que lidera la exportación de la producción del Valle: la pera, pero no viene de manera simple sino que se propone confitada con plaliné de frutos secos, queso saint, maureen y hojaldre.

En el espacio BALC Invita también hoy ofrece su menú el mexicano Antonio Bautista. El sábado, estará Alejandro Clausen, el chef de Villa Huinid; y Lisandro Dolian Karakachian, Gerónimo Larror y Solá de Sacro (cocina con plantas). El domingo cocinará en este espacio Lucas Rivas, chef de Llao Llao Resort Golf & Spa; y Pedro Martinet, de Fermentärte.

La Escuela de Coctelería de Bariloche, Team Master, también volvió a la feria BALC con su amplia barra de tragos, para contar de primera mano la oferta de cursos que se realizan desde hace 8 años y probar sofisticados cocteles elaborados por los profesionales que forman parte del proyecto.

Hay restaurantes que trasladaron sus cocina a la feria con menúes al paso para todos los gustos y entre ellos también se sumó nuevamente Tienda de Alimentos, un emprendimiento de comida envasada al vacío, que ya tiene las prociones listas para calentar, sin perder ni una pizca del sabor original. En el menú -por 3.500 pesos- este fin de semana ofrecerán goulash, wok de hongos y bondiola de cerdo con barbacoa de mosqueta.

Como siempre los restaurantes y cervecerías de Bariloche se suman con menúes al paso especiales y también forman parte de la propuesta las chocolaterías y heladerías artesanales, que eligieron algunos de sus productos para exhibir y ofrecer en el BALC.

En el sector de productores rionegrinos, que ofrecen destilados, frutos secos, vinos, tés, pastas untables, escabeches, embutidos, entre otras propuestas, cada vez hay más expositores y muchos renuevan cada año debido a la vidriera importante que se genera para sus marcas en el Bariloche a la Carta.

Desde el Alto Valle, una bodega familiar trajo sus productos a Bariloche a la Carta. Foto: Chino Leiva

Uno de ellos es la bodega familiar roquense Weinglass, que propone degustar sus varietales que tienen origen en el Alto Valle. “Siempre tenemos buenas devoluciones, la gente es muy amable, se anima a probar y compra. Es un buen evento para venir, estamos muy contentos”, destacó Alexandra, que hoy encabezaba el stand.

Los untables de origen vegetal de Ingrediente Sur Patagonia Deli, que tienen sus inicios en Dina Huapi, también colmaron de inmediato su stand con turistas y comensales deseosos de conocer la propuesta natural.

«La gastronomía es embajadora de la ciudad»

A la hora del corte de cinta oficial, el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, Martín Lago, fue el anfitrión de las autoridades y dio el puntapié inicial para este fin de semana que el evento se congrega en el Centro Cívico. “La gastronomía es embajadora de la ciudad”, destacó en el patio donde se realizó la apertura.

Autoridades y organizadores en el corte de cinta de Bariloche a la Carta, en su último fin de semana. Foto: Chino Leiva

El ministro de Producción, Carlos Banacloy, ponderó el evento y su crecimiento a lo largo de los años y dijo que en esta sinergia lograda se consiguió una unidad entre Bariloche y la provincia de Río Negro. “Los productores le ponen la identidad rionegrina a Bariloche a la Carta”, señaló.

El intendente electo Walter Cortés pidió a los empresarios la generación de empleo local y reclamó ayuda en capacitaciones para “darle la oportunidad a la gente”. Mientras que el actual jefe comunal, Gustavo Gennuso, hizo un repaso por el crecimiento de BALC y recordó la hazaña de enero de 2021, cuando en la pandemia se realizó como el primer evento masivo que se habilitaba en Argentina, para celebrar este evento que pone de relieve la gastronomía y su gente.